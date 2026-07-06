El día que John conoció a Paul: 6 de julio de 1957, fecha Beatle

Aquel sábado, 69 años atrás, dos adolescentes de Liverpool se cruzaron y, sin saberlo, cambiaron la historia de la música para siempre.

Fue en la kermés de la iglesia St. Peter, en el barrio de Woolton, Liverpool. Un chico de 16 años llamado John Lennon tocaba con su grupo de skiffle, los Quarrymen, arriba de un escenario improvisado en un campo detrás de la iglesia.

Entre el público estaba Paul McCartney, de 15 años, llevado por un amigo en común, Ivan Vaughan. Paul quedó impresionado por aquel cantante que, pese a tocar la guitarra de manera rudimentaria -en realidad sabía acordes de banjo- y a inventar la letra cuando se la olvidaba, dominaba al público a puro carisma.

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Después de la actuación, Paul agarró una guitarra y se mandó “Twenty Flight Rock” de Eddie Cochran, de memoria y afinando bien.

John quedó tan impresionado que, un par de semanas más tarde, lo mandó invitar a sumarse a la banda. Paul aceptó. Y de aquella sociedad —a la que después se sumarían George Harrison y Ringo Starr— nacería The Beatles, la banda que cambió el curso de la música.

Sesenta y nueve años de aquel encuentro: la fecha exacta de el big bang del rock.