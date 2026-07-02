Vuelve "Soy Luna": estará en el Antel Arena y las entradas estarán a la venta el lunes

Las entradas estarán a la venta desde el lunes a las 13:00, en la página de Tickantel.

“En una celebración inolvidable para los fans de la serie, Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto, junto a un destacado cuerpo de bailarines en escena, encabezarán esta experiencia única en vivo”, señala la producción del espectáculo. “El show reunirá las canciones más icónicas de Soy Luna con los temas de la nueva temporada, en una propuesta especialmente diseñada para celebrar la música, los recuerdos y la emoción de volver a vivir Soy Luna una vez más”, agrega.