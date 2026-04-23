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ACCESIBILIDAD EN LOS ÓMNIBUS

El desafío de utilizar el transporte y transitar por Montevideo en silla de ruedas; la experiencia de Alejandra

Alejandra es psicóloga, tiene 45 años y es empleada pública. Una discapacidad motriz la hace depender de su silla motorizada para trasladarse. En Montevideo, el 68% de los ómnibus son accesibles.

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El 68% de los ómnibus en Montevideo son accesibles, según se informó desde el Departamento de Movilidad de la Intendencia. Son unas 1.050 unidades, de las cuales 620 son de piso bajo y 430 tienen plataforma eléctrica.

Un equipo de Subrayado acompañó a Alejandra Sánchez, una mujer con discapacidad motriz, a transitar la ciudad para conocer de primera mano los desafíos de la accesibilidad en el transporte.

Alejandra es psicóloga, tiene 45 años y es empleada pública, trabajo al que accedió por concurso. Nació en Fray Bentos y a los 22 años llegó a Montevideo para estudiar. Al mudarse a la capital, debió enfrentarse al desafío de moverse en el gigante de cemento; muchas veces hostil y minado de barreras para su accesibilidad.

Lucía Etcheverry, ministra de Transporte y Obras Públicas.
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Desde hace más de 12 años usa una silla de ruedas motorizada y se maneja con mayor independencia. En este tiempo ha notado un incremento en la cantidad de unidades con accesibilidad y un mejor trato por parte del personal del transporte.

Para conocer de primera mano las dificultades en la movilidad, Subrayado acompañó a Alejandra una tarde a transitar el centro de Montevideo. En la aplicación Cómo Ir chequea los ómnibus que tengan accesibilidad universal y piso bajo.

Los fines de semana y en las zonas periféricas se complica más. "Seguimos con la mentalidad que la persona con discapacidad parece que no tiene derecho a divertirse o a salir", aseguró. Alejandra sugirió que las personas con discapacidad tengan un lugar para pasar la tarjeta STM en el lugar donde ocupan con la silla; actualmente dependen de la voluntad del chofer, guarda u otros usuarios para marcar su boleto.

También el estado de las veredas es otro obstáculo para Alejandra y las personas usuarias de silla de ruedas, así como las rampas rotas u objetos colocados por los comercios en las veredas. El transporte interdepartamental y las ciudades del interior deben mejorar la movilidad, a su juicio.

A nivel normativo, desde 2019 hay una ordenanza que obliga a las empresas de transporte a que, a la hora de adquirir buses nuevos para su flota, tienen que ser accesibles.

A propósito de esto, el edil del Partido Nacional, Nicolás Botana, presentó un proyecto que busca la accesibilidad obligatoria en todo el transporte, sanciones más severas a quienes incumplan (hoy es de 1UR, unos 1.900 pesos) y no paran. Además, datos en tiempo real.

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