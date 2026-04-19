El gobierno lanzó la semana pasada la licitación para la rehabilitación de la ruta 3, en el tramo que va desde Río Negro hasta Salto, con una inversión prevista de USD 75 millones.
Ministerio de Transporte lanzó licitación para obras de mejora en la ruta 3 desde Río Negro a Salto
El trayecto es de 250 kilómetros y la inversión prevista es de USD 75 millones.
La ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, indicó a Subrayado que se trata de una obra de unos 250 kilómetros que llegará hasta la rotonda de Salto Grande, donde también habrá intervención con luminaria.
Además, se prevén trabajos en la rotonda de Porvenir, en Paysandú.
Seguí leyendo
El presidente regresó de España y reúne al Consejo de Ministros este lunes
Consultada sobre la instalación de radares, Etcheverry señaló que existe demanda de varios municipios por el tema y afirmó que donde se han colocado “han bajado significativamente los accidentes fatales y los siniestros graves”. Agregó que el porcentaje de excesos de velocidad graves se redujo de casi 60% a 0,2%.
Temas de la nota
Lo más visto
MONTEVIDEO
Murió un hombre de 48 años tras chocar su auto de frente con un ómnibus en Villa Española
Paro cardiorrespiratorio
Un hombre murió luego de ser atropellado por un auto en La Unión; la conductora dijo que no lo vio
Uruguay ya fue informado
Brasil anunció dragado del canal San Gonzalo, que habilitará el acceso desde Uruguay al puerto de Río Grande
luisiana – eeuu
Ocho niños fueron asesinados en EEUU durante un tiroteo; el agresor fue abatido por la Policía
investigación
Dejá tu comentario