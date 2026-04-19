Ministerio de Transporte lanzó licitación para obras de mejora en la ruta 3 desde Río Negro a Salto

Lucía Etcheverry, ministra de Transporte y Obras Públicas.

El gobierno lanzó la semana pasada la licitación para la rehabilitación de la ruta 3, en el tramo que va desde Río Negro hasta Salto, con una inversión prevista de USD 75 millones.

La ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, indicó a Subrayado que se trata de una obra de unos 250 kilómetros que llegará hasta la rotonda de Salto Grande, donde también habrá intervención con luminaria.

Además, se prevén trabajos en la rotonda de Porvenir, en Paysandú.

Consultada sobre la instalación de radares, Etcheverry señaló que existe demanda de varios municipios por el tema y afirmó que donde se han colocado “han bajado significativamente los accidentes fatales y los siniestros graves”. Agregó que el porcentaje de excesos de velocidad graves se redujo de casi 60% a 0,2%.