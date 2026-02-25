"El daño que puede generar es muy importante", señalan desde la Cámara de Procesadores Avícolas por gripe aviar

La Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas está "preocupada" por segundo brote de gripe aviar en Uruguay.

"En febrero de 2023, prácticamente la misma fecha, tuvimos el primer brote histórico. En aquel momento se mantuvo dentro de lo que llamamos aves silvestres, y de traspatio. Nunca llegó a la actividad comercial. En este momento, que recién empieza, solamente han aparecido en dos casos de aves silvestres. Nos preocupa mucho porque en el caso de llegar a aves comerciales, el daño que puede generar es muy importante", sostuvo Federico Stanham, de la Cámara.

Explicó que "no se transmite la enfermedad por la carne" y que hasta el momento no hay casos detectados en aves comerciales.

Lo que sí se recomienda es no tocar aves que están "moribundas o enfermas" porque pueden ser sospechosas de tener el virus.

"No puede llegar a los galpones de producción, porque ahí el daño económico es muy importante, particularmente para el que está produciendo lo deja sin nada. Y después está el riesgo de que vaya pasando por movimiento de gente, de vehículos", indicó.

Entre productores, la recomendación es que ni estos ni sus mascotas se acerquen a tajamares donde puede pasar un ave enferma.