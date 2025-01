El cruce entre la senadora Graciela Bianchi y la directora designada del Codicen Elbia Pereira

“Esto no empieza conmigo en esta designación, esto es repetido por la senadora, todos la conocemos, está políticamente para eso, para esa posición. Yo no la comparto, no me parece que a la ciudadanía uruguaya, que hoy está la gran mayoría o muchos y muchas en la playa, descansando, le interese lo que dice hoy la senadora Bianchi, o si soy mejor aceptada o peor aceptada”, dijo Pereira, secretaria general de la central sindical PIT-CNT y de la Federación Uruguaya de Magisterio.