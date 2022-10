El Covid hoy: vacunación, cuidados y cuándo hay que seguir usando tapabocas, según especialista

“Yo no creo que haya que hablar de pandemia, creo que hay que hablar de infección por covid, que vamos a seguir teniendo y por ahora seguimos teniendo, y en el resto del mundo sigue habiendo y sigue generando problemas”, afirmó el especialista.

Con respecto a los casos que actualmente se registran en Uruguay, puntualizó “quizás los números hoy no son muy representativos de la realidad, quizás es más representativo de la realidad lo que puedan ser las internaciones”.

Para Galiana, “seguramente hay una falla en las denuncias, porque no siempre se denuncia, porque no siempre se testea, porque no son cuadros graves”.

El especialista apuntó que lo recomendable es que las personas tengan tres o cuatro dosis de vacunas anticovid, según corresponda.

“Creo que la gente ya entendió lo qué es el covid, ya entendió que se puede tener un covid muy banal y muy mínimo, pero también se puede tener un covid muy serio y muy grave”, sostuvo.

Aconsejó mantener los cuidados para evitar el contagio y recomendó seguir usando tapabocas en el ámbito de la salud y en personas con factores de riesgo.