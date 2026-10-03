El copiloto del vuelo de Flydubai planeaba un "acto terrorista"

Avión de FlyDubai en el aeropuerto de Israel. Foto: AFP

El fiscal general de Emiratos Árabes Unidos indicó que según la investigación sobre el incidente en el vuelo de Flydubai a Israel, el copiloto planeó "un acto terrorista" y utilizó la hacha de emergencia de la cabina para atacar al piloto, indicó el sábado la agencia oficial de prensa, WAM.

Según Hamad Saif Al Shamsi, las investigaciones sobre el vuelo de Flydubai con destino Tel Aviv y que tuvo que aterrizar en Arabia Saudita revelaron que el piloto "había comenzado a ejecutar un acto terrorista".

Este "agredió en el cockpit al comandante de a bordo con el hacha de emergencia", e intentó "tomar el mando del avión". La investigación proseguirá para esclarecer "todas las circunstancias del incidente y las motivaciones", puntualizó el fiscal general, citado por WAM.

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