El conductor de una moto murió este lunes como consecuencia de un siniestro de tránsito que se registró sobre las 15:40 horas en el kilómetro 28 de la ruta Interbalnearia, a la altura de la avenida Pérez Butler.
El conductor de una moto murió al impactar con un auto en el kilómetro 28 de la ruta Interbalnearia
El siniestro de tránsito fatal ocurrió a la altura de la avenida Pérez Butler cuando el vehículo giró a la izquierda y fue chocado por la moto que circulaba en sentido contrario.
Un automovilista circulaba de oeste a este cuando giró a la izquierda para tomar Pérez Butler y fue impactado en su lado derecho por una moto que circulaba por la Interbalnearia en sentido contrario, informó Policía Caminera.
El conductor de la moto murió en el lugar. Se trata de un hombre mayor de edad. Además, resultó lesionada una mujer que iba como acompañante en auto, sobre el lado del impacto.
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Como consecuencia del siniestro, la ruta quedó parcialmente obstruida y el tránsito se canalizó por la senda rápida.
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