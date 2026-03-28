El colectivo “Montevideo más linda” reunió a vecinos y colaboradores para limpiar la fachada del histórico edificio del Jockey Club, en la avenida 18 de Julio.
El colectivo "Montevideo más linda" juntó a vecinos para limpiar el edificio del Jockey Club
Este colectivo busca recuperar espacios públicos de Montevideo vandalizados o sucios. Este sábado se juntaron para mejorar la fachada del histórico edificio del Jockey Club, en 18 de Julio.
Esta fue la cuarta intervención del grupo en fachadas y espacios públicos sucios o vandalizados que intentan recuperar.
Sebastián Angiolini, uno de los voceros del colectivo, dijo a Subrayado que la idea en este caso fue quitar de la fachada los carteles promocionales pegados e intentar limpiar los grafitis.
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La limpieza comenzó de mañana y se juntaron decenas de personas a colaborar con todo tipo de productos de limpieza, incluso hidrolavadoras.
Varios de los vecinos y colaboradores contaron a Subrayado por que se suman a las tareas de limpieza.
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