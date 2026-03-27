Así funcionará transporte, limpieza y demás servicios en Montevideo durante la semana de turismo

Una nueva semana de turismo comienza este fin de semana y la Intendencia de Montevideo comunicó cómo funcionarán los distintos servicios, como la limpieza , el transporte , las oficinas públicas.

La limpieza funcionará “con normalidad toda la semana”, afirma la comuna y se reitera el número 092250260 para reportar contenedores rodeados de residuos, para lo que se debe enviar foto y ubicación.

También estarán en funcionamiento los ecocentros, tanto los fijos como los móviles. Hasta el miércoles de 8:00 a 20:00 horas. Jueves y viernes de 10:00 a 18:00.

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Transporte y movilidad

De lunes a miércoles habrá estacionamiento tarifado. Desde el jueves hasta el domingo, no.

“El servicio de guinche funcionará de lunes a viernes de 7:00 a 20:00. Recordamos que se puede solicitar el servicio llamando al 1950 4000, opción 1. Este call center, que funciona en el Centro de Gestión de Movilidad, funcionará de domingo a domingo, de 7 a 21 horas”, comunicó la Intendencia.

En cuanto al transporte, habrá horarios especiales durante toda la semana que se puede consultar en las aplicaciones STM o Como Ir.

“Menores de 12 años, presentando cédula de identidad, y mayores de 70 podrán viajar gratis durante toda la semana”, agrega.

Regirán horarios especiales para los locales STM de Montevideo, que se pueden consultar en la web de la Intendencia.

Otros servicios

Las policlínicas estarán cerradas toda la semana de turismo y los cementerios estarán abiertos en sus horarios habituales.

A nivel cultural, los museos que pertenecen a la Intendencia de Montevideo mantienen sus horarios. Lo que estará cerrado será la sede del Centro de Fotografía.

El planetario estará con funciones especiales toda la semana, así como el Espacio Modelo.

El Jardín Botánico estará abierto durante toda la semana de 8:00 a 18:00. El Parque Lecocq también estará toda la semana, pero de 9:00 a 17:00. En el caso del Parque Punta Espinillo, de 6:00 a 22:00. “Parque Villa Dolores estará abierto toda la semana de 9 a 18.30 h El sector de animales cierra a las 17.30”, aclara.

Por otra parte, permanecerán abiertas hasta el miércoles las Comunas Mujer, con excepción de la 9 y 11. El servicio 365 estará disponible de 18 a 21 h en forma presencial en Soriano 1426 (planta baja) y su teléfono 1950 8888.

El servicio de veterinaria estará las 24 horas a través del 1950 interno 5000.