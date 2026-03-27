Para presidente de ARU es "lógico" aumento de combustible pero reclama que se saquen subsidios de supergás y boletos al gasoil

El presidente de la Asociación Rural del Uruguay ( ARU ), Rafael Ferber, se refirió al aumento del combustible que comunicó el gobierno este viernes como "un equilibrio" pero cuestionó que se siga cargando sobre el gasoil el subsidio del supergás y del boleto.

"Lo vemos lógico para la situación planteada a nivel internacional. Venimos de un 2025 donde nosotros pedíamos que fuera mensual porque claramente corría a favor nuestro y no a nivel internacional y nosotros no capitalizábamos esas bajas", señaló sobre lo que ocurría hasta el mes pasado.

"Hoy vuelve a mensual, entendemos que la situación es catastrófica a nivel internacional, en el sentido de que puede activarse esa cláusula el gobierno toma el camino de mantener el 7% como tope máximo pero lo trae a mensual, por lo tanto vemos un equilibrio entendible de defensa a la producción en cuanto al precio del gasoil. Nos queda ese sabor de que se sigue sin atender los dos costos sobre el gasoil que se debería terminar de estudiar, de sacarlos de ahí, como el subsidio del supergás y el subsidio del boleto", sostuvo.

Por su parte, Daniel Sanguinetti, presidente de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay dijo que "el gobierno contuvo" la situación con el tope del 7%.

"Que el ajuste sea mensual en estos momentos de alta volatibilidad a nivel de precios internacionales creo que corresponde y es adecuado, y nosotros como estaciones de servicio adecuándonos. Para el cliente y la producción no es bueno el aumento, para la logística no es y las estaciones tampoco. Porque nuestro margen no está ligado al precio final del combustible, sin embargo nuestros costos sí", explicó Sanguinetti y adelantó que aumentará la demanda combinado el aumento con la semana de turismo.