Una mujer fue detenida y declara ante Fiscalía por el homicidio de otra que fue encontrada muerta en ruta 8, en la zona de Barros Blancos, Canelones.
Hay una mujer detenida por el homicidio de otra a la que encontraron con herida de arma blanca en el cuello
Ambas se conocían desde antes y existían problemas previos entre ellas. La víctima fue encontrada con una puñalada en el cuello.
De acuerdo a información policial, ambas se conocían y tenían problemas previas.
La víctima, de 37 años, fue encontrada muerta en la madrugada de este viernes. El caso es investigado por el Departamento de Homicidios.
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La víctima presentaba una herida de arma blanca en el cuello.
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