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BARROS BLANCOS, CANELONES

Hay una mujer detenida por el homicidio de otra a la que encontraron con herida de arma blanca en el cuello

Ambas se conocían desde antes y existían problemas previos entre ellas. La víctima fue encontrada con una puñalada en el cuello.

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Una mujer fue detenida y declara ante Fiscalía por el homicidio de otra que fue encontrada muerta en ruta 8, en la zona de Barros Blancos, Canelones.

De acuerdo a información policial, ambas se conocían y tenían problemas previas.

La víctima, de 37 años, fue encontrada muerta en la madrugada de este viernes. El caso es investigado por el Departamento de Homicidios.

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La víctima presentaba una herida de arma blanca en el cuello.

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