Inisa cerró la unidad de máxima seguridad de Bulevar Artigas y trasladó a 14 internos tras dos motines con toma de rehenes

El directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente ( Inisa ) resolvió el viernes cerrar la unidad de máxima seguridad que tiene el centro ubicado en Bulevar Artigas y Cufré, y los 14 jóvenes que allí estaban recluidos fueron trasladados a otro sitio.

Según supo Subrayado fueron trasladados al centro del Inisa que está en José Belloni y Aparicio Saravia, en la zona del Hipódromo de Maroñas.

La decisión de cerrar este espacio en el centro Cufré es consecuencia directa de los dos motines que hubo en 15 días con funcionarios tomados como rehenes.

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El viernes hubo largas reuniones del directorio del Inisa presidido por Jaime Saavedra para decidir las medidas a tomar, y hubo contactos con el sindicato de funcionarios por este tema.

Finalmente se resolvió el cierre de esta unidad y el traslado de los jóvenes, algunos ya mayores de edad, varios de ellos imputados y condenados por delitos como homicidio y rapiña.

Uno de ellos participó en el homicidio de un bebé de 1 año en Cerro Norte durante una balacera, y el asesinato de un policía.

El Inisa realiza una investigación interna para determinar cómo los jóvenes delincuentes accedieron a llaves de celdas y otros espacios del centro de Bulevar Artigas.

Por su parte la Fiscalía que tomó el caso investiga las responsabilidades penales de los internos para imputar, por ejemplo, delitos de privación de libertad por los funcionarios tomados como rehenes durante algunas horas en ambos motines.