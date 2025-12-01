RECIBÍ EL NEWSLETTER
EMPRESARIALES

El Círculo Uruguayo de la Publicidad lanzó el Desachate ROUND 36. Una edición dedicada a "Las peleas de la Publicidad"

DESACHATE-1
DESACHATE-2
DESACHATE-3

El martes 25 de noviembre la directiva del Círculo Uruguayo de la Publicidad (CUP) y el presidente del evento, Aldo Alfaro, reunieron a parte de la industria en el ring del American Box para lanzar una nueva edición del festival Desachate.

Este round número 36 gira en torno a un concepto claro: “Las peleas de la Publicidad”.

En este rubro la pelea es constante. Todos los días se libra una lucha por conseguir una gran idea para luego tener que luchar nuevamente antes de que vea la luz. Esta edición busca reflejar las luchas diarias que enfrenta la industria en un evento sin precedentes.

camara\tbwa reconocida como agencia del ano en la campana de oro 2025
Seguí leyendo

Cámara\TBWA reconocida como Agencia del Año en la Campana de Oro 2025

El Desachate ROUND 36 busca recordar a la industria por qué vale la pena pelear y motivar a los profesionales a seguir firmes, "en el rincón correcto del ring, sin bajar los brazos". La convicción, el corazón y el esfuerzo son las armas para seguir luchando, ya que "todavía no sonó la campana".

Además de reconocidos speakers, el evento contará con el festival publicitario presidido por Rocío Velasco y Rafael Castromán.

El evento está previsto que se desarrolle del 21 al 24 de mayo en el entorno mágico del Hotel del Lago, en Punta del Este.

Los tickets ya están en venta en desachate.com.

Lo más visto

Una mujer y un hombre de 74 años fueron encontrados muertos dentro de su apartamento en Parque Batlle
INVESTIGAN COMO MUERTE DUDOSA

Una mujer y un hombre de 74 años fueron encontrados muertos dentro de su apartamento en Parque Batlle
Plaza matriz

Una persona sufrió un robo en Ciudad Vieja y usó el tótem nuevo: la Policía encontró a los autores
HOMICIDIO EN LA UNIÓN

Un homicidio por error: la historia de cómo mataron a un estudiante de UTU cuando celebraba el fin de curso
METEOROLOGÍA

Tormentas puntualmente fuertes: la advertencia de Inumet para cuatro departamentos
INTENDENTE DE MONTEVIDEO

Mario Bergara dijo que la IMM evalúa estacionamiento tarifado en Pocitos, Punta Carretas y Carrasco

Te puede interesar

Ministro del Interior presentó plan de seguridad al Frente Amplio: Es un punto de partida, dijo Fernando Pereira
Política

Ministro del Interior presentó plan de seguridad al Frente Amplio: "Es un punto de partida", dijo Fernando Pereira
Hombre atropelló a un motociclista, lo mató y está prófugo: familia de la víctima se moviliza por justicia video
MOVILIZACIÓN EN GARZÓN Y MÁXIMO SANTOS

Hombre atropelló a un motociclista, lo mató y está prófugo: familia de la víctima se moviliza por justicia
Exvocero del Ejército fue imputado por abuso sexual y se dispuso su prisión preventiva hasta marzo de 2026
FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES

Exvocero del Ejército fue imputado por abuso sexual y se dispuso su prisión preventiva hasta marzo de 2026

Dejá tu comentario