El Círculo Uruguayo de la Publicidad lanzó el Desachate ROUND 36. Una edición dedicada a "Las peleas de la Publicidad"

El martes 25 de noviembre la directiva del Círculo Uruguayo de la Publicidad (CUP) y el presidente del evento, Aldo Alfaro, reunieron a parte de la industria en el ring del American Box para lanzar una nueva edición del festival Desachate.

Este round número 36 gira en torno a un concepto claro: “Las peleas de la Publicidad” .

En este rubro la pelea es constante. Todos los días se libra una lucha por conseguir una gran idea para luego tener que luchar nuevamente antes de que vea la luz. Esta edición busca reflejar las luchas diarias que enfrenta la industria en un evento sin precedentes.

El Desachate ROUND 36 busca recordar a la industria por qué vale la pena pelear y motivar a los profesionales a seguir firmes, "en el rincón correcto del ring, sin bajar los brazos". La convicción, el corazón y el esfuerzo son las armas para seguir luchando, ya que "todavía no sonó la campana".

Además de reconocidos speakers, el evento contará con el festival publicitario presidido por Rocío Velasco y Rafael Castromán.

El evento está previsto que se desarrolle del 21 al 24 de mayo en el entorno mágico del Hotel del Lago, en Punta del Este.

Los tickets ya están en venta en desachate.com.