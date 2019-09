"El Cacique" Medina le ganó al Gimnasia de Maradona y se llevó su gorra de regalo

Maradona, que asumió hace casi dos semanas al frente de Gimnasia, sufrió la segunda derrota de sus dirigidos –la sexta consecutiva en el torneo-, pero se quejó también por el fallo del árbitro Hernán Mastrángelo, que sancionó un penal dudoso convertido por el colombiano Dayro Moreno, y que significó el 2-1 definitivo para la 'T'.

"Me agarró una amargura porque lo teníamos, pero vino ese penal… Siempre hay suspicacias con los penales. Y a nosotros nos pasan al frente con un penal… No me gusta, a mí me gusta que el árbitro dirija bien para los dos", dijo Maradona apenas concluyó el cotejo en Córdoba, donde fue recibido como un ídolo por dirigentes, hinchas y jugadores locales.

"Lo que pasa es que todos los roces, todos los contrastes (sic) eran para Talleres. Así no se puede jugar. Hay que seguir trabajando. Acá uno no se puede relajar porque queda mucho", agregó Maradona.

Después de la derrota, que tomó con tristeza más allá del enojo por lo que consideró una sanción discutible del árbitro, Maradona se abrazó con el entrenador uruguayo Alexander Medina, al que le regaló su gorra.

Medina se mostró muy emocionado por el hecho: "Tenía 8 años cuando Maradona le hizo el gol a los ingleses en el Mundial de 1986. Lo grité pese a que Argentina nos había dejado afuera unos días antes", comentó.

"Es un privilegio haberlo visto jugar. Significa mucho para mí", agregó. "Sin embargl, hoy teníamos que ganar"

Su equipo, Talleres, es la gran sorpresa del fútbol argentino.

Jonathan Menéndez (11) y el colombiano Dayro Moreno (77, de penal) anotaron los goles para la victoria de la 'T', que dejó otra vez con las manos vacías al Lobo, al que no le alcanzó el descuento de Manuel Guanini (48).

El regreso de Maradona al fútbol argentino tuvo un segundo capítulo emotivo con el paso por Córdoba, donde el excapitán de la selección se reencontró antes del encuentro con varios de quienes fueron sus compañeros en el equipo nacional albiceleste, y también recibió el reconocimiento de miles de hinchas cordobeses.

Pero la sonrisa le duró poco a Maradona, porque durante el primer tiempo su equipo se vio desbordado por Talleres, y si bien mejoró en la segunda parte, y llegó a un empate parcial, volvió a perder, ahora con un penal dudoso, más otra falta desde los once metros en tiempo de descuento, que el colombiano Moreno remató al poste derecho.

Con este resultado Talleres se subió al segundo puesto con 16 puntos y acecha al líder Boca (17), mientras que Gimnasia sigue sumergido en el fondo de las posiciones, con apenas un punto y seis derrotas en fila, además de estar último también en la temida tabla de los promedios, con un panorama complicadísimo en la lucha por seguir en primera.

En la próxima fecha, Gimnasia y Maradona recibirán en el bosque de La Plata a River, que dispondrá una formación alternativa, ya que el DT Marcelo Gallardo advirtió que guardará a los titulares para la semifinal de Copa Libertadores, que jugará la semana próxima contra Boca.