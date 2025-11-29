RECIBÍ EL NEWSLETTER
AJUSTE 2026

El BPS proyecta un aumento de las jubilaciones por encima de 6% para 2026

El ajuste de las jubilaciones se basa en el índice medio de salarios nominales, que hasta octubre ya subió 5,3%. Se pagará una parte en enero y el complemento en marzo, con el dato anual cerrado.

focouy-bps-edificio-fachada-banco-de-prevision-social

El BPS proyecta que las jubilaciones tendrán un aumento de mas del 6% el próximo enero, según la evolución del Índice medio de salarios nominales (IMSN).

La presidenta del organismo Jimena Pardo explicó que este índice ya aumentó 5,32% entre enero y octubre de este año, y que con los datos que restan del 2025 el ajuste podría superar el 6%.

El BPS pagará el aumento en dos partes: primero en enero con el dato disponible hasta noviembre y luego el complemento en marzo.

mas de 155.000 jubilados y pensionistas recibiran una partida especial de 3.151 pesos en diciembre
Más de 155.000 jubilados y pensionistas recibirán una partida especial de 3.151 pesos en diciembre

Ademas, el organismo confirmó que en diciembre otorgará una partida especial de 3.151 pesos por concepto de canasta de fin de año para unos 155.000 jubilados y pensionistas de menores de recursos.

Esta cifra que podría ampliarse a más de 165.000 personas si se suman quienes deben presentar declaración jurada. El pago se realizará desde el 2 de diciembre junto con las pasividades.

