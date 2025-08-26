"El beso de la mujer araña": el nuevo filme con Jennifer Lopez y Diego Luna en el que se verán escenarios uruguayos

“El beso de la mujer araña” fue originalmente una novela del escritor argentino Manuel Puig, publicada en 1976 y prohibida en la dictadura argentina. Fue adaptada para el teatro por el autor y estrenada en España en 1982. Tres años después, el cineasta brasileño de origen argentino Héctor Babenco lleva su versión al cine, con William Hurt, Raúl Juliá y Sonia Braga.

Trama de dos personas presas en Brasil, uno de ellos apolítico, que se siente mujer, y el otro un preso político de izquierda. Ambos comparten una celda, donde se revelan sueños, romances irreales e historias de películas. Lo ideológico y las visiones del mundo son parte de las charlas, así como el cariño y la compasión.

Ya en 1993, la historia había llegado a Broadway al teatro, ganando premios, y luego también convertida en un musical en los escenarios argentinos, que protagonizaron varias estrellas locales. La novela ha sido estos años representada en todo el mundo. El proyecto ahora, en formato musical, lo resucita el cineasta Bill Condon, para desarrollarlo en los años 80, en una prisión argentina, con la actriz y cantante Jennifer Lopez, un personaje creado para esta nueva versión. Ella es una imagen de las fantasías del protagonista preso, como lo fue originalmente en cine Sonia Braga, junto al actor mexicano Diego Luna.

Para el rodaje, Hollywood se acercó a Uruguay para obtener varias secuencias en nuestro país, utilizando exteriores e interiores del tradicional hoy Teatro Metro. El lanzamiento del filme “El beso de la mujer araña” ya se realizó en el Festival de Sundance con excelente repercusión y con la presencia de todo su elenco. Jennifer Lopez ha declarado que con este filme cumplía el sueño de toda su vida, gracias a Bill Condon, prestigioso cineasta tras haber trabajado en “Chicago” y “La bella y la bestia” de Disney. La película se estrenará muy pronto en Uruguay.

Temas de la nota Jennifer López

cine