MEDIDAS DEL BCU

El Banco Central baja la tasa de interés al 6,5% ante la caída del dólar

El jueves el dólar cerró en su precio más bajo desde el 16 de enero de 2020. Exportadores y gremiales rurales habían reclamado al gobierno que tomara medidas.

reunión-Banco-Central-del-Uruguay

El Banco Central anunció que bajó la Tasa de Política Monetaria (TPM) de 7,5% a 6,5% y dijo que lo hizo porque la inflación ha sido menor a la esperada.

El anuncio se da luego de una baja importante del precio del dólar en pesos uruguayos y ante reclamos al gobierno de exportadores y gremiales rurales de que se tomaran medidas para evitar la baja y que se lograra una suba, para no perjudicar la competitividad.

El precio del dólar había cerrado el jueves en $37,30 lo que era el precio más bajo desde el 16 de enero de 2020. El viernes había comenzado con esa tendencia y cayó a $ 37 pero al mediodía cambió la tendencia luego que el Banco Central anunciara que tomaría medidas este lunes.

tras caida del dolar a precio mas bajo desde 2020, el bcu anuncio medidas y hoy subio casi 2%
Tras caída del dólar a precio más bajo desde 2020, el BCU anunció medidas y hoy subió casi 2%

El viernes, el precio del dólar aumentó casi 2% en el mercado interbancario.

Este lunes, hasta la hora del anuncio, 14:15 horas, se habían comercializado en el mercado unos USD 41 millones con precios entre 37,75 y 38 pesos uruguayos y las ofertas estaban en 37,76 la compra y 37,82 la venta, algo menos que el cierre del viernes.

