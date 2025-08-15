El artículo de la Constitución que evoca el FA para sancionar a Sebastián Da Silva y cuántos votos necesita para hacerlo

La bancada de senadores del Frente Amplio ( FA ) evaluará en las próximas horas la posibilidad de aplicar el artículo 115 de la Constitución para plantear en Cámara el tema del insulto del senador blanco Sebastián Da Silva al frenteamplista Nicolás Viera, a quien le dijo “puto de mierda” durante la interpelación al ministro de Ganadería Alfredo Fratti.

Con la aplicación de ese artículo se busca una sanción a Da Silva que podría llegar hasta la expulsión del Senado, para lo que precisa dos tercios de votos del total de componentes del Senado.

“Cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes”, y agrega: “Por igual número de votos podrá removerlo por imposibilidad física o incapacidad mental superviniente a su incorporación, o por actos de conducta que le hicieren indigno de su cargo, después de su proclamación”.

Por último señala que “bastará la mayoría de votos de presentes para admitir las renuncias voluntarias”.

El Frente Amplio tiene mayoría en el Senado pero no alcanza los votos para llegar a los dos tercios. Para ello requiere del apoyo de legisladores de la oposición.