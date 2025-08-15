RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL 115 DE LA CONSTITUCIÓN

El artículo de la Constitución que evoca el FA para sancionar a Sebastián Da Silva y cuántos votos necesita para hacerlo

La bancada de senadores del FA evalúa aplicar el artículo 115 de la Constitución para sancionar al senador Sebastián Da Silva por insultar a Nicolás Viera. Cómo es el procedimiento y cuántos votos requiere.

Senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva.

Senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva.

La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) evaluará en las próximas horas la posibilidad de aplicar el artículo 115 de la Constitución para plantear en Cámara el tema del insulto del senador blanco Sebastián Da Silva al frenteamplista Nicolás Viera, a quien le dijo “puto de mierda” durante la interpelación al ministro de Ganadería Alfredo Fratti.

Con la aplicación de ese artículo se busca una sanción a Da Silva que podría llegar hasta la expulsión del Senado, para lo que precisa dos tercios de votos del total de componentes del Senado.

¿Qué dice el 115 de la Constitución?

Foto: Subrayado. Yamandú Orsi en Aladi.
Seguí leyendo

"En este momento de incertidumbre reafirmamos nuestra vocación como país de paz", dice Orsi en la Aladi

“Cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes”, y agrega: “Por igual número de votos podrá removerlo por imposibilidad física o incapacidad mental superviniente a su incorporación, o por actos de conducta que le hicieren indigno de su cargo, después de su proclamación”.

Por último señala que “bastará la mayoría de votos de presentes para admitir las renuncias voluntarias”.

El Frente Amplio tiene mayoría en el Senado pero no alcanza los votos para llegar a los dos tercios. Para ello requiere del apoyo de legisladores de la oposición.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PROMESA DE CAMPAÑA

UTE reincorporará la tarifa básica destinada en primera etapa a pasivos de menores ingresos y estudiantes
SENADOR DEL FA

Nicolás Viera no acepta las disculpas de Sebastián Da Silva: "Decirme puto de mierda es un delito de odio y homofobia"
JARDINES DEL HIPÓDROMO

Un adolescente de 13 años resultó politraumatizado grave tras ser embestido por un patrullero
DURO CRUCE EN EL SENADO

Videos: gritos e insultos entre Viera y Da Silva derivaron en el levantamiento de la interpelación a Fratti
TRANQUERAS

Mataron a un hombre de 26 años y le prendieron fuego la casa: ocurrió en el departamento de Rivera

Te puede interesar

Fernando Pereira en Arriba Gente, 15 de agosto. 
PRESIDENTE DEL FRENTE AMPLIO

Fernando Pereira: "El Partido Nacional debería llamar a Da Silva y decirle que así no se puede trabajar más en el Parlamento"
Senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva.
EL 115 DE LA CONSTITUCIÓN

El artículo de la Constitución que evoca el FA para sancionar a Sebastián Da Silva y cuántos votos necesita para hacerlo
Foto: Subrayado. Yamandú Orsi en Aladi.
en montevideo

"En este momento de incertidumbre reafirmamos nuestra vocación como país de paz", dice Orsi en la Aladi

Dejá tu comentario