El análisis de Bielsa sobre Uruguay-Panamá: 10 chances de gol y dominio durante 75 minutos

“El primer tiempo fue una actuación donde Uruguay evidenció superioridad respecto del rival. Debió obtener más goles de los que consiguió. En el segundo tiempo hubo 15 minutos, antes del minuto 5 al minuto 20, donde no jugamos bien. Ellos dominaron ese segmento del juego y crearon situaciones. Si hubieran convertido hubiera sido complicado para nosotros. A partir del minuto 20 volvimos progresivamente a dominar el juego y a llegar y a crear opciones. El resultado me pareció que representa lo que sucedió en la cancha”, dijo Bielsa en la conferencia de prensa posterior al partido que Uruguay ganó 3 a 1.

Consultado sobre el cansancio de algunos jugadores, como Federico Valverde, que fue sustituido faltando 10 minutos, o de Ronald Araújo, que no salió para el segundo tiempo, Bielsa respondió: “La temporada de Valverde y de Araújo son muy largas porque juegan en equipos de primera línea donde a la suma de partidos y minutos se agrega el peso mental que tiene cada partido. Juegan en equipos que no pueden perder. Ninguno tuvo lesiones y tuvieron, especialmente Valverde, muchos minutos de juego. Pensar que eso no se va a reflejar en el rendimiento físico individual, no es posible, claro que se refleja. Después, también, la humedad muy alta, difícil de administrar la energía y Uruguay depende mucho de su dinámica. Pero si de 90 minutos logramos imponer que el partido se jugara de acuerdo a nuestras pretensiones en 70 o 75 minutos, la proporción es buena”.