Residenciales reclaman al Mides por deuda de $30 millones por realojo de personas en situación de calle

La Asociación Integra Residenciales, que actualmente aloja a 300 personas de la tercera edad que estaban en situación de calle en Montevideo y Canelones, anunció que algunos hogares decidieron no recibir más personas derivadas por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), como consecuencia de la deuda que mantiene la cartera.

El directivo de la asociación, Sabino Montenegro, dijo que la deuda alcanza los 30 millones de pesos correspondientes a marzo, abril y lo que va de mayo. Explicó que algunas personas mayores de 65 años residen en los hogares desde 2021, cuando en la pasada administración se resolvió el realojo.

Montenegro indicó que el Mides paga a los residenciales unos 50.000 pesos mensuales a través de la Fundación A Ganar. Desde la Asociación Integra, solicitaron una reunión con el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, para tratar el tema, teniendo en cuenta que los residenciales no tienen un contrato firmado ni con el Mides ni con la fundación. "Es como de palabra, no tenemos algo contractual, lo cual a nosotros nos parece de una desprolijidad muy grande cuando ya pasaron casi cinco años.