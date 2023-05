"El agua es potable o no es potable"; sindicato de OSE reclama "claridad" a las autoridades

“Las autoridades tienen que decir con mucha mayor claridad que los comunicados que está sacando la OSE o el Ministerio de Salud Pública, exactamente las condiciones del agua. El agua es potable o no es potable, no hay margen para ambigüedades. Han sacado conceptos de agua segura, que no está definido desde el punto de vista técnico”, cuestionó Federico Kreimerman, presidente del sindicato de funcionarios (FOSE).