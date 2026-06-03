RECIBÍ EL NEWSLETTER
CERRO LARGO

Cooperativa láctea de Melo anunció su cierre, con 26 trabajadores afectados y deuda de 12 millones de pesos

"Hay que buscarle la vuelta, porque hay productores, hay trabajadores atrás, y se les va a pedir una mano, por lo que entendí, al ecosistema lácteo", indicó Orsi.

coleme-lacteos-melo.jpg

La cooperativa láctea de Melo, Coleme, anunció su cierre. Está previsto que los 26 empleados actuales trabajen hasta el viernes.

La empresa tiene una deuda con los productores de 12 millones de pesos. Actualmente se comercializaban 6.000 litros de leche diarios en el comercio local.

La cooperativa se disolverá y se hará un concurso de acreedores.

Banco Central del Uruguay (BCU). Foto: Subrayado.
Seguí leyendo

BCU quiere que bancos adviertan a los ahorristas en dólares que asumen un riesgo

En la mañana de este miércoles, el presidente Yamandú Orsi se refirió a la situación de la cooperativa, fundada en 1932, dijo que es un tema a analizar y que es un "desafío".

"Lo decía el subsecretario Matías Carámbula. Tenemos que ser responsables de cómo sostenemos y lo que realmente sostenemos. Hay que buscarle la vuelta, porque hay productores, hay trabajadores atrás, y se les va a pedir una mano, por lo que entendí, al ecosistema lácteo", indicó.

ORSI INALE

Temas de la nota

Lo más visto

video
LA MAÑANA EN CASA | 22-11

El tubófono "Opus II" de la Rambla Presidente Wilson
GRAN HERMANO | 31-05-2026

¡Salió la Bomba y volvió Sol!
Así Es Tu Día | 29-05-2026

La luna continúa en Escorpio
Canal 10 WEB

La luna en Capricornio
MELISSA | 26-05

La estábamos esperando

Te puede interesar

Orsi en rueda de prensa. Foto: FocoUy video
declaración del presidente

Orsi dijo que decidió donar la camioneta para "aventar cualquier tipo de especulación posterior"
Cooperativa láctea de Melo anunció su cierre, con 26 trabajadores afectados y deuda de 12 millones de pesos
CERRO LARGO

Cooperativa láctea de Melo anunció su cierre, con 26 trabajadores afectados y deuda de 12 millones de pesos
Banco Central del Uruguay (BCU). Foto: Subrayado. video
ECONOMÍA

BCU quiere que bancos adviertan a los ahorristas en dólares que asumen un riesgo

Dejá tu comentario