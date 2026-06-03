Cooperativa láctea de Melo anunció su cierre, con 26 trabajadores afectados y deuda de 12 millones de pesos

La cooperativa láctea de Melo , Coleme , anunció su cierre. Está previsto que los 26 empleados actuales trabajen hasta el viernes.

La empresa tiene una deuda con los productores de 12 millones de pesos. Actualmente se comercializaban 6.000 litros de leche diarios en el comercio local.

En la mañana de este miércoles, el presidente Yamandú Orsi se refirió a la situación de la cooperativa, fundada en 1932, dijo que es un tema a analizar y que es un "desafío".

"Lo decía el subsecretario Matías Carámbula. Tenemos que ser responsables de cómo sostenemos y lo que realmente sostenemos. Hay que buscarle la vuelta, porque hay productores, hay trabajadores atrás, y se les va a pedir una mano, por lo que entendí, al ecosistema lácteo", indicó.