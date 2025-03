"El acuerdo UE-Mercosur constituye un hito económico y geopolítico importante", dijo presidente alemán y abogó por su entrada en vigor

Uno de los temas más importantes que trataron en el encuentro fue el acuerdo UE- Mercosur . El alemán señaló que su país "aboga por pronta entrada en vigor del acuerdo", mientras que Orsi dijo que el acuerdo es una de las prioridades para Uruguay en materia de política exterior, no solo por las oportunidades de comercio e inversión sino también por el contexto geopolítico y la comunidad de valores y principios que unen Europa con los países del Mercosur.

El presidente uruguayo destacó además, la presencia de Frank-Walter Steinmeier a pocos días de haber ganado las elecciones en Alemania.

"Estamos convencidos que su presencia en este momento es una señal y oportunidad invaluable para expresar pública y en forma conjunta la importancia de concluir en forma rápida y exitosa la firma del acuerdo de asociación entre Mercosur y Unión Europea, ya que dicha firma daría por finalizado un proceso que dura más de 25 años y su culminación representa un avance crucial para nuestros países en el que el apoyo e impulso de Alemania fue y será fundamental".

Por su parte, el presidente alemán agradeció a Yamandú Orsi por la invitación a la asunción presidencial y le deseó muchos éxitos. Además, destacó que hay sido uno de los primeros con quien dialogar para que desde el primer día del mandato ambos puedan conjuntamente cuidar y profundizar las relaciones bilaterales.

Frank-Walter Steinmeier recordó que la última visita de un presidente alemán a Uruguay data de hace 10 años, por lo que dijo que es "especialmente importante para mí enviar una señal con mi visita y participación en su investidura ayer del gran interés que tiene Alemania por la profundización de las relaciones con Uruguay".

Y añadió: "Los alemanes apreciamos el Uruguay no solo por la tradición futbolera, no solo por el tango, por el mate, no solo por los muchos vínculos humanos que existen entre nuestros dos países".

El presidente alemán destacó la profunda convicción democrática entre las personas de Uruguay e indicó que en otros países se ve cuestionada por fuerzas nacionalistas extremistas.

"Para nosotros en Alemania, Uruguay es un socio especialmente confiable y, en muchos aspectos es un ejemplo, para toda la región". Y agregó: "Uruguay y Alemania comparten muchas posiciones en materia de política exterior, esto también ha quedado patente en nuestra conversación por ejemplo, en cuanto a nuestra postura de la guerra de Rusia contra Ucrania".

El canciller Lubetkin había destacado la importancia de la presencia de Steinmeier en Uruguay. "El hecho que venga el presidente de Alemania es un hecho excepcional, él no va a recepciones", afirmó. "Va a ser la primera vez después del preacuerdo del 6 de diciembre que dos presidentes de los dos grupos, ni más ni menos estamos hablando de Alemania y el nuevo gobierno de Uruguay, van a hacer un pronunciamiento absolutamente a favor de la ratificación del acuerdo" entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).