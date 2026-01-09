"El acuerdo con el Mercosur es muy importante", dijo Giorgia Meloni y destacó garantías para agricultores europeos

La primera ministra Giorgia Meloni explicó el voto de Italia a favor del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur , aprobado por mayoría en Bruselas este viernes.

Meloni fue consultada al respecto en una conferencia de prensa, y aseguró que el embajador de Italia ante la Comisión Europea votó a favor del tratado de libre comercio con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay porque en la negociación se obtuvieron “garantías” para los agricultores europeos, quienes denuncian perjuicios económicos con este acuerdo.

“No tenemos una posición ideológica sobre el acuerdo, nuestra posición fue siempre pragmática”, dijo la presidenta del Consejo de Ministros de Italia.

“No es un tema de si estamos a favor o en contra del acuerdo de libre comercio. El tema es si la estrategia interna de la Unión Europea se basa en la hiperregulación, que es suicida”, apuntó Meloni, y agregó que “el mercado debe ser libre y equitativo”.

“El Mercosur representa claramente una potencialidad para nuestra industria”, destacó la mandataria italiana, y aseguró que la posición a favor se basa en las “garantías” que se obtuvieron para los productores y agricultores europeos.

En este punto recordó que se abrió una negociación interna con la Comisión Europea que preside Ursula von der Leyen, y que allí obtuvieron “buenos resultados para los agricultores” europeos.

“El acuerdo con el Mercosur es muy importante”, insistió Meloni, y aseguró que en ese acuerdo hay “salvaguardas” para los agricultores, en referencia al control y la vigilancia de precios de los productos del Mercosur que se venderán en los países de la UE.

Aquí también habló de la necesidad de “reforzar los controles fitosanitarios”, algo que exigen los productores europeos al señalar que en Sudamérica las normas son más flexibles.