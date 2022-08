El 60% de los uruguayos tiene una posición favorable a firmar un TLC con China

El 34% de los uruguayos dice haber escuchado hablar y tener una idea clara sobre la intención del gobierno de firmar un Tratado de Libre Comercio ( TLC ) con China . El 50% sostiene que escuchó hablar, pero no tiene una idea clara y un 14% no escuchó hablar sobre el tema. En total, un 84% de los encuestados escuchó hablar sobre el tema, porcentaje que aumentó significativamente desde que ingresó el tema en agenda, en el segundo semestre de 2021. Los datos corresponden a la última encuesta de Equipos Consultores .

TLC-2.jpg

El clima de amplia favorabilidad respecto al TLC con China se ha mantenido muy estable en los últimos tiempos. Desde el comienzo de la discusión pública y primera medición sobre el tema de Equipos, en octubre de 2021, las opiniones de los uruguayos se han mantenido prácticamente inmutables (con diferencias poco significativas).

TLC-3.jpg

¿Y SI EL MERCOSUR SE OPONE?

Sin embargo, al consultar sobre qué debería hacer Uruguay si el Mercosur no autoriza la firma del tratado, la estructura de opinión cambia. Una mayoría de la población continúa mostrándose a favor de avanzar, pero esta mayoría se reduce a un 51%, al tiempo que quienes preferirían no firmar sin consentimiento del bloque regional representan un 44%. Es decir, la mayoría continúa apoyando el TLC, pero claramente en un escenario de opiniones mucho más dividido.

TLC-4.jpg

El accionar que debería tener Uruguay ante la negativa del MERCOSUR es la arista sobre el tema que presenta más cambios en la última medición. El apoyo a avanzar igualmente cae moderadamente (de 56% en octubre de 2021 a 51% en la actual medición), pero aumenta significativamente (de 34% a 44%) el núcleo que opina que Uruguay no debe firmar el TLC con China si el MERCOSUR no lo autoriza, señala Equipos.

TLC-5.jpg

INFLUENCIA DE LA IDEOLOGÍA

Como es habitual, las opiniones están influidas por la ideología. En la “derecha y centro-derecha” el apoyo es muy elevado (73%), y en el “centro” también, casi con la misma intensidad (66%). En cambio, entre los identificados con la “izquierda” y “centro-izquierda” el escenario es más dividido (aunque también de balance favorable).

TLC-7.jpg

Cuando se refiere a firmar o no un TLC sin la autorización del MERCOSUR, la influencia de la ideología es mayor y se observan escenarios opuestos: en la derecha el apoyo a avanzar igualmente es de 59%, y en el centro el porcentaje que apoya es casi idéntico (58%). En cambio, entre las personas identificadas con la izquierda el escenario se invierte: una clara mayoría (65%) se opone en ese caso.

La firma o no del TLC con China ante la no autorización del MERCOSUR es el factor de mayor división ideológica y política respecto al tema en la población, más incluso que la conveniencia o las implicancias de firmar o no un TLC con China.

Pero el alineamiento no es absoluto. Tanto en la izquierda como en la derecha hay un grupo de alrededor de un tercio que tiene una visión diferente a la de la mayoría de su segmento.

TLC-6.jpg

En balance, la opinión de los uruguayos sobre el tema está influida por la ideología: en la derecha y en el centro, la mayoría está de acuerdo en firmar el TLC, incluso con la oposición del MERCOSUR. En la izquierda hay más dudas sobre el proyecto en sí mismo, y una visión mayoritaria negativa a hacerlo sin consentimiento de los socios del bloque regional.

FICHA TÉCNICA

La encuesta fue realizada por Equipos Consultores entre el 30 de julio y el 8 de agosto a partir de encuestas realizadas a través telefonía celular.

Se entrevistaron 500 personas mayores de 18 años y más de todo el territorio nacional, y usuarios de telefonía celular.

Las personas encuestadas fueron seleccionadas mediante una probabilística que utiliza el sistema RDD, con cuotas de sexo y edad en la selección final del entrevistado.

El máximo margen de error esperado para una muestra probabilística de 500 casos es de ±4,4% considerando un intervalo de confianza del 95%, y para p=q=0,5.

Los resultados fueron ajustados según voto anterior, región, nivel educativo, edad, sexo y condición de ocupación de los encuestados.

La encuesta regular de Equipos Consultores es financiada por múltiples clientes: medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos, entre otros.

Preguntas aplicadas:

- El gobierno uruguayo anunció la intención de que Uruguay firme un Tratado de Libre Comercio con China. ¿Ud. escuchó hablar del tema? (Categorías de respuesta: 1. Sí, había escuchado hablar del tema y tiene una idea clara 2. Había escuchado hablar del tema, pero no tiene una idea clara 3. No había escuchado hablar del tema 4. No sabe/ No contesta)

- Más allá de lo que Ud. haya escuchado hablar, ¿diría que está de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, o en desacuerdo, con que Uruguay firme un Tratado de Libre Comercio con China? (Categorías de respuesta: 1. De acuerdo 2. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3. En desacuerdo 4. No sabe/ No contesta).

- Como Ud. sabe, algunos países del MERCOSUR, como Argentina, han dicho que Uruguay no puede firmar un Tratado de Libre Comercio con China sin autorización del MERCOSUR. Si el MERCOSUR no autoriza a Uruguay, ¿Ud. qué cree que tiene que hacer Uruguay? (Categorías de respuesta: 1. Firmar igualmente el TLC con China 2. No firmar el TLC con China 3. No sabe/ No contesta).