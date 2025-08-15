RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRES VUELOS PREVISTOS

Ejército prevé que vuelos para retorno de militares que deben volver del Congo comiencen la próxima semana

Un primer contingente, conformado por 200 militares que estaban en el Congo y esperaban regresar en enero, llegaron a Uruguay el pasado 4 de julio.

El Ejército Nacional informó que retomarán los vuelos con los que harán la rotación del personal uruguayo que está en el Congo.

Está previsto que se realicen tres vuelos y la fecha tentativa para el primero es el 22 de agosto, según el Ejército.

“Se hace saber, que acorde a información recibida desde el área de misión de la MONUSCO (R.D.Congo), se prevé retomar los vuelos de rotación para culminar el relevo de la totalidad de los efectivos restantes”, dice el comunicado.

Un primer contingente, conformado por 200 militares, llegó a Uruguay el pasado 4 de julio y en su lugar viajaron 200 más para la rotación, que ingresaron al país el 6 de agosto.

El contingente militar debía haber regresado a Uruguay hace seis meses, pero por el enfrentamiento que hubo en el Congo con los rebeldes del movimiento M23, el relevo se postergó y ahora se concreta tras una larga negociación con Naciones Unidas.

