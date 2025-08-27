RECIBÍ EL NEWSLETTER
29 DE AGOSTO

Ejército prevé que este viernes retornen militares que están en Congo y se haga el relevo

Además, este jueves, en la base Siempre Presente del Congo, habrá ceremonia de relevo del jefe del contingente y asumirá el coronel Julio Giménez.

Cascos-Azules-Uruguqay-Congo-parados.jpg

El Ejército Nacional informó que la fecha prevista para el retorno de soldados que todavía están en el Congo es este viernes 29 de agosto. Aún no fue determinado el horario ni el lugar del arribo o de la ceremonia de recepción.

En su lugar, partirá otra parte del contingente de relevo y la ceremonia para su despedida será el jueves a las 16:30 en la Brigada de Infantería N°1.

El Ejército informó también que en Congo los integrantes del Batallón Uruguay IV “se encuentran realizando con normalidad las actividades propias de la misión”.

Además, este jueves, en la base Siempre Presente del Congo, habrá ceremonia de relevo del jefe del contingente y asumirá el coronel Julio Giménez.

