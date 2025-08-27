El Ejército Nacional informó que la fecha prevista para el retorno de soldados que todavía están en el Congo es este viernes 29 de agosto. Aún no fue determinado el horario ni el lugar del arribo o de la ceremonia de recepción.
Ejército prevé que este viernes retornen militares que están en Congo y se haga el relevo
Además, este jueves, en la base Siempre Presente del Congo, habrá ceremonia de relevo del jefe del contingente y asumirá el coronel Julio Giménez.
En su lugar, partirá otra parte del contingente de relevo y la ceremonia para su despedida será el jueves a las 16:30 en la Brigada de Infantería N°1.
El Ejército informó también que en Congo los integrantes del Batallón Uruguay IV “se encuentran realizando con normalidad las actividades propias de la misión”.
Seguí leyendo
Usuaria agredió a personal en Saint Bois y sindicato resolvió parar: "Que estas situaciones no se vuelvan cotidianas"
Además, este jueves, en la base Siempre Presente del Congo, habrá ceremonia de relevo del jefe del contingente y asumirá el coronel Julio Giménez.
Lo más visto
investigación
Hallan restos óseos enterrados en el predio de una casa en construcción en Buceo
BULEVAR ARTIGAS Y HOCQUART
Robo piraña en Tres Cruces: diez delincuentes llegaron en cinco motos y se llevaron más de 90 perfumes
FERNÁNDEZ CRESPO Y CERRO LARGO
Detuvieron en Argentina a joven que mató a un hombre en Cordón, tras conocerlo en una plataforma de citas
TACUAREMBÓ
Tras varios días en CTI, murió la mujer que fue embestida por un camión cuando iba en moto con su nieto
dispuso la justicia
Dejá tu comentario