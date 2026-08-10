Las ventas de vehículos cero kilómetro sumaron 6.889 unidades en julio, un aumento interanual de 13% respecto a igual mes del año pasado. En el acumulado del año, el aumento es de 17% respecto a igual período de 2025.
Ventas de vehículos cero kilómetro siguen subiendo y apuntan a otro récord
Las ventas de eléctricos son mayoría entre los automóviles de pasajeros, según la información divulgada por la Asociación del Comercio Automotor (ACAU).
La categoría de mayores ventas fue SUV, con 2.630 unidades vendidas en julio. En la categoría de vehículos de pasajeros, las ventas sumaron 2.388 unidades, de las cuales 57% fueron vehículos eléctricos, según la información divulgada por la Asociación del Comercio Automotor (ACAU).
Si se suman ambas categorías, SUV y automóviles de pasajeros, que son las dos categorías donde hay una oferta amplia de vehículos eléctricos, el porcentaje de estos en el total alcanzó el 52%, reafirmando la tendencia a una venta cada vez mayor -en número y proporción- de vehículos a batería.
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