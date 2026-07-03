En un pulso entre dos selecciones que nunca habían ganado un partido de eliminación directa en un Mundial, Egipto terminó con esa maldición histórica al vencer en penales 4-2 a Australia, tras empate 1-1, en dieciseisavos de Norteamérica 2026.
Egipto elimina por penales 4-2 a Australia y va a octavos del Mundial 2026
La selección de Egipto podrá enfrentarse a Argentina o Cabo Verde, que se miden este viernes en Miami.
Mohamed Salah y sus compañeros esperan ahora rival para octavos, que será la campeona mundial Argentina con su estrella Lionel Messi o la sorprendente Cabo Verde, que se miden este mismo viernes en Miami.
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FUENTE: afp
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