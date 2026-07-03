Josema Giménez pidió disculpas por la eliminación y apuntó a quienes "crean comedias" y "dicen barbaridades"

El capitán de la Selección Uruguaya Josema Giménez publicó este viernes un mensaje en redes sociales tras la eliminación del Mundial en la fase de grupos, y en varias fotos mostró cómo tenía el tobillo pocas semanas antes del debut, aunque aseguró que al momento de comenzar la competencia estaba en perfectas condiciones para jugar.

“Todos saben que el fútbol es hermoso y que te da momentos inolvidables, pero cuando pega, qué duro puede llegar a ser... Han sido unos días muy jodidos en los cuales la cabeza y el día a día te recuerdan en cada momento lo que pasó. Tanto para nosotros como para nuestra gente, fue un fracaso”, comienza la nota publicada en redes.

“Trabajamos, nos mentalizamos, nos propusimos y, sin dudas, lo intentamos: primero competir y luego conseguir el objetivo que ponga a Uruguay donde merece estar. Evidentemente no alcanzó, y somos muy conscientes de eso. Garantizo con la vida que cada uno de mis compañeros se dejó el alma por esta camiseta, hayan jugado o no. Lo cual me llena el corazón de orgullo, porque en el día a día se ve y se siente esto que comento, porque cuando terminó el último partido le vi la cara a cada uno de ellos y pude ver el dolor que sentían”, agregó el defensa del Atlético de Madrid.

El tobillo lesionado

“En lo personal, cuatro semanas antes de empezar el Mundial tenía el tobillo así (publica varias fotos). Gracias al trabajo de los profesionales que me acompañaron, PUDE LLEGAR APTO Y EN CONDICIONES de competir desde el primer partido. Si no lo hice, no fue por no estar preparado… Sin dudas que a los compañeros que les tocó jugar, a todos, lo intentaron hacer de la mejor manera posible, porque sé que también jugaron con el corazón. NI EL EGO NI LA AMBICIÓN ME CIEGAN. Desde donde me tocaba estar, como cada uno de mis compañeros, intentamos dar el máximo, desde un aliento, desde un 'Vamos Arriba' o desde una palabra que pueda transmitir algo”, escribió.

“Sin más que agregar, muchas gracias a todos, de corazón, por los que se trasladaron, por los que confiaron y por los que nos alentaron siempre. MUCHAS GRACIAS y disculpas, no duden que su bronca y dolor también son nuestros”, dijo Josema, y finalizó: “Siempre del lado de la autocrítica, SIN EL DIARIO DEL LUNES para pegar en el piso, de los que analizan y hablan con sensatez REAL de lo que es esta situación, del que asume la responsabilidad y de los que se rompen el alma por lograr los objetivos estudiando, trabajando, desde el merecimiento… JAMÁS DEL LADO de los que crean comedias, están donde están por hacer favores y dicen barbaridades por dos visualizaciones más. VAMO ARRIBA URUGUAY”.