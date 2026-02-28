EEUU e Israel iniciaron un ataque masivo sobre Irán, con el objetivo en las máximas autoridades del régimen

Estados Unidos e Israel realizaron un ataque masivo sobre Irán, que respondió con misiles hacia varios países de la región. Foto: AFP

Tras varias semanas de amenazas, Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque "de gran envergadura" contra Irán , donde se vieron explosiones en Teherán y en otras ciudades.

Entre los objetivos atacados en la llamada operación "Furia Épica", se encuentran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en el poder desde 1989, y el presidente Masud Pezeshkian, según la radiotelevisión pública israelí.

"Este régimen terrorista no puede tener nunca un arma atómica", dijo el presidente estadounidense Donald Trump al anunciar el ataque. El mandatario republicano presentó esta campaña "masiva" como una "misión noble", y reconoció que su país podría sufrir bajas.

Irán respondió lanzando misiles y drones contra Israel y ataques contra bases estadounidenses en varios países de la región, afirmaron los Guardianes de la Revolución.

Corresponsales de AFP reportaron explosiones en Jerusalén, pero también en Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Arabia Saudita y Baréin, donde un ataque con misiles impactó unas instalaciones de la V Flota estadounidense.

Los primeros fallecidos reportados fueron 24 colegiales, en un ataque israelí que alcanzó una escuela en el sur de Irán, según un responsable local.

De su parte, el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos anunció la muerte de una civil por la caída de restos de misiles en Abu Dabi.

- Humo en Teherán -

En Teherán, una columna de humo se elevaba sobre el barrio Pasteur, donde se encuentran la residencia del guía supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y la sede de la presidencia.

Testigos escucharon al menos tres explosiones en la zona. Alrededor de la residencia de Jamenei había un fuerte despliegue de seguridad y calles cortadas, constató un periodista de AFP.

Al mismo tiempo, las comunicaciones están afectadas: las llamadas telefónicas dejaron de funcionar, según un periodista de AFP, y la conexión a internet se cortó, afirmó la web especializada NetBlocks.

En su discurso desde su residencia en Palm Beach (Florida), Trump, ataviado con una gorra con las siglas USA, anunció ataques de "gran envergadura" para "eliminar amenazas inminentes" causadas por Irán.

Su aliado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló que la operación busca "eliminar la amenaza existencial" que representa la república islámica.

Fuentes de seguridad israelí dijeron que el operativo responde a la "aceleración" de la producción de misiles balísticos por parte de Irán y que continuará "tanto tiempo como sea necesario".

FUENTE: AFP