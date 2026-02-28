RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRAS ATAQUE MASIVO DE EEUU E ISRAEL A IRÁN

Irán advierte que Estados Unidos e Israel deberán asumir "las consecuencias de sus acciones ilegales"

El canciller de Irán reclamó a la ONU que el Consejo de Seguridad actúe “de inmediato” ante el ataque masivo que Estados Unidos e Israel lanzaron sobre territorio iraní este sábado.

Manifestantes en Washington, Estados Unidos, contra los ataques a Irán. Foto: AFP

Manifestantes en Washington, Estados Unidos, contra los ataques a Irán. Foto: AFP

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán Abás Araqchi pidió este sábado al Consejo de Seguridad de la ONU que actúe "de inmediato" tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra su país.

En una carta dirigida a la ONU, Araqchi afirmó que Estados Unidos e Israel debían "asumir plena y totalmente las consecuencias de sus acciones ilegales".

Subrayó que Irán actúa en "legítima defensa" y reclamó que la comunidad internacional "condene este acto de agresión".

Ataques en Teherán. Foto: AFP
Seguí leyendo

Mediador de Omán dice que la puerta de la diplomacia entre EEUU e Irán "sigue abierta"

El Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos dispone de poder de veto, se reunirá este sábado a las 21H00 GMT (16H00 en Nueva York) para abordar "la situación en Oriente Medio" tras la operación militar lanzada por Washington e Israel contra Irán, según anunció la ONU.

Periodistas de AFP escucharon este sábado por la noche, poco antes de las 20H00 (16H30 GMT), una serie de nuevas explosiones en Teherán, sin que se conozca por ahora su origen.

La televisión pública y la agencia de prensa gubernamental iraní también informaron de ello sin dar detalles.

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
"PROFUNDA ALARMA Y PREOCUPACIÓN"

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
EMPRESAS

Grupo Vierci concretó la adquisición de Ta-Ta, San Roque, BAS, MultiAhorro Hogar y el formato mayorista Frontoy
MEDIO ORIENTE

Estados Unidos pierde sus primeros militares e Irán multiplica represalias
IMPUTADO POR ABUSO SEXUAL EN MALDONADO

Amenazó desde la cárcel a una menor de edad días antes de ser liberado y volvió a ser imputado con prisión preventiva
MONTEVIDEO

Policía abatió a un delincuente que intentó rapiñarlo en el barrio La Teja

Te puede interesar

Peñarol le ganó a Nacional en el Gran Parque Central. Foto: Foco UY
FÚTBOL URUGUAYO

Ganó Peñarol en el Gran Parque Central: el aurinegro se llevó el partido con un gol de Matías Arezo
Cinco detenidos en operativo por el clásico: uno pretendía ingresar cartucho calibre 45 al Gran Parque Central video
Policiales

Cinco detenidos en operativo por el clásico: uno pretendía ingresar cartucho calibre 45 al Gran Parque Central
Rodrigo Goñi asumió como presidente en Diputados y habló del reto tecnológico como el centro de la agenda video
cámara de representantes

Rodrigo Goñi asumió como presidente en Diputados y habló del "reto tecnológico" como el centro de la agenda

Dejá tu comentario