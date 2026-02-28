Irán advierte que Estados Unidos e Israel deberán asumir "las consecuencias de sus acciones ilegales"

Manifestantes en Washington, Estados Unidos, contra los ataques a Irán. Foto: AFP

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán Abás Araqchi pidió este sábado al Consejo de Seguridad de la ONU que actúe "de inmediato" tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra su país.

En una carta dirigida a la ONU, Araqchi afirmó que Estados Unidos e Israel debían "asumir plena y totalmente las consecuencias de sus acciones ilegales".

Subrayó que Irán actúa en "legítima defensa" y reclamó que la comunidad internacional "condene este acto de agresión".

El Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos dispone de poder de veto, se reunirá este sábado a las 21H00 GMT (16H00 en Nueva York) para abordar "la situación en Oriente Medio" tras la operación militar lanzada por Washington e Israel contra Irán, según anunció la ONU.

Periodistas de AFP escucharon este sábado por la noche, poco antes de las 20H00 (16H30 GMT), una serie de nuevas explosiones en Teherán, sin que se conozca por ahora su origen.

La televisión pública y la agencia de prensa gubernamental iraní también informaron de ello sin dar detalles.

FUENTE: AFP