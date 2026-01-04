Edmundo González Urrutia dijo que la captura de Maduro "es un paso importante, pero no suficiente"

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia dijo este domingo que la captura de Nicolás Maduro "es un paso importante" hacia la normalización del país, "pero no suficiente", en un llamado a que se respete el triunfo que reivindica en las presidenciales de 2024.

"Este momento constituye un paso importante, pero no suficiente", dijo en un mensaje en Instagram y X desde el exilio.

La "normalización" del país será posible cuando "se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas" y se respete "la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo" en las elecciones del 28 de julio, que insiste Maduro se robó.

"Hoy, quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la Justicia. Este hecho configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante, entre ellas una es ineludible: la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos civiles y militares secuestrados por pensar distinto, por exigir derechos o por cumplir por su deber constitucional", expresó.

Y agregó: "Nuestra legitimidad proviene del mandato popular y del respaldo claro de millones de venezolanos que anhelan un país con paz, con instituciones y con un futuro. Ese respaldo es profundo, mayoritario y sostenido y jamás será traicionado".

Al final del mensaje emitido por redes sociales, González Urrutia recordó al pueblo de Venezuela que su lealtad es con la Constitución y con la República ya que es un momento histórico.