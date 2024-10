deportes

Edinson Cavani extendió su vínculo con Boca hasta diciembre 2026 y afirmó que se retirará en el club

"Al hincha gracias por todo lo que lo que me dan, por todo lo que me han dado desde el primer día que me tocó llegar acá", dijo el jugador en una entrevista que se podrá ver en "El canal de Boca" el domingo.