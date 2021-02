Edil suplente fue enviado a prisión por agredir y amenazar a funcionarios municipales

Se le imputó un delito continuado de violencia privada, uno de lesiones personales, uno de daño agravado, dos delitos de agravio a la autoridad, y un delito de violencia privada agravada. Todos ellos en reiteración real.

“Nunca en mi vida me había pasado eso. Un edil desencajado totalmente, con cara que producía asombro, vino con una orden -decía él- de cargar combustible, y un compañero le decía que no podía darle el combustible porque no tenía orden”, explicó el presidente de Adeom Durazno, Yamandú Coirolo.

Un video grabado en el lugar muestra cómo el edil agrede a los presentes lanzando golpes de puño y generando destrozos en el lugar. "Sacá ese celular o te mato", dice en reiteradas ocasiones.

Pettuto fue retirado por la Policía y detenido. Representantes de ADEOM realizaron la denuncia penal. Uno de los funcionarios presentes resultó con el brazo lastimado.