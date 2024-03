Edil Rodríguez solicitó entrevista con intendente Zunino: exige inversión en obras para evitar desbordes

El edil nacionalista Diego Rodríguez solicitó una entrevista al intendente Mauricio Zunino para qué explique qué proyecto tiene previsto para evitar los desbordes. Rodríguez dijo que el cambio climático es excusa que no se sostiene en el tiempo.

"No puede ser que siempre se le echa la culpa al cambio climático, está bien una o dos veces, pero son fenómenos que se repiten más de una vez en el año, por lo tanto acá lo que se necesitan son limpiezas de pluviales, de bocas de tormenta y obras necesarias que Montevideo no tiene", expresó. Y agregó: "Obviamente el cambio climático existe, pero la ciudad no acompasa ese cambio por lo tanto es inadmisible volver a sufrir una situación de este tipo".