Edil plantea que IMM prohíba a cuidacoches no registrados mediante Ley de Faltas: "Es una situación de extrema gravedad"

El edil del Partido Nacional, Federico Paganini, dijo a Subrayado que plantea que la Intendencia de Montevideo prohíba a los cuidacoches no registrados ya que la ciudad atraviesa una situación de extrema gravedad.

"Solicitamos a la intendencia formalmente que mediante el mecanismo de la Ley de Faltas retire de la vía pública a esos 3.000 cuidacoches informales. Nosotros entendemos que es una decisión política que tiene que tirar la intendencia de retirar a los cuidacoches porque la Ley de Faltas, una de las cosas que tipifica, es la ocupación indebida del espacio público. Los cuidacoches ejercen una ocupación indebida del espacio público efectuando violencia como pudimos ver en videos en las últimas horas hacia los ciudadanos que no deciden darle una propina", señaló.

Y agregó: "Esto ya está regulado, lo que tiene que hacer la intendencia es actuar y, a su vez, esto le sale presupuesto cero".

Según dijo el edil, actualmente hay 6 personas que se turnar para realizar los controles. "Estamos hablando de 3 millones de pesos anuales únicamente en controles que hace la intendencia para esto; esto es absolutamente insuficiente", apuntó.

Por su parte, Marta Rodríguez, desde la Asociación de Cuidacoches, dijo que apoyan la iniciativa ya que hace años están buscando cómo hacer.

"Hay tres posturas: está el indigente, el que está en situación de calle y el malviviente y, el cuidacoches, entonces ponen todo en la misma bolsa y hay que saber separar", comentó.

Y agregó: "La gente es la que tiene la culpa de que el malviviente exista, porque de repente a mí me niegan 20 pesos y le dan 50 al malviviente porque tienen miedo que les rompa el auto, tiene miedo que les haga algo".

SINDICATO CUIDACOCHES

Subrayado dialogó con Julio, un cuidacoches de la zona de Tres Cruces que dijo que "está complicada la mano". Julio comentó que dejó de trabajar y se lo complicó para tomar otro trabajo. Está regularizado y con el permiso de la intendencia, pero aseguró que eso no implica en que la gente te de propina o no. Por día llega a 200 pesos, vive en un refugio.