RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Edil plantea que IMM prohíba a cuidacoches no registrados mediante Ley de Faltas: "Es una situación de extrema gravedad"

El edil Federico Paganini dijo que esto ya está regulado y que la intendencia tiene que actuar. Desde la Asociación de Cuidacoches apoyan el planteo ya que ponen a todos en la misma bolsa.

cuidacoches-calle-violencia

El edil del Partido Nacional, Federico Paganini, dijo a Subrayado que plantea que la Intendencia de Montevideo prohíba a los cuidacoches no registrados ya que la ciudad atraviesa una situación de extrema gravedad.

"Solicitamos a la intendencia formalmente que mediante el mecanismo de la Ley de Faltas retire de la vía pública a esos 3.000 cuidacoches informales. Nosotros entendemos que es una decisión política que tiene que tirar la intendencia de retirar a los cuidacoches porque la Ley de Faltas, una de las cosas que tipifica, es la ocupación indebida del espacio público. Los cuidacoches ejercen una ocupación indebida del espacio público efectuando violencia como pudimos ver en videos en las últimas horas hacia los ciudadanos que no deciden darle una propina", señaló.

Y agregó: "Esto ya está regulado, lo que tiene que hacer la intendencia es actuar y, a su vez, esto le sale presupuesto cero".

Policía coordina acciones con la Intendencia de Montevideo para mejorar la seguridad dinámica en Malvín Norte.
Seguí leyendo

Policía coordina acciones con la Intendencia para mejorar la "seguridad dinámica" en Malvín Norte

Según dijo el edil, actualmente hay 6 personas que se turnar para realizar los controles. "Estamos hablando de 3 millones de pesos anuales únicamente en controles que hace la intendencia para esto; esto es absolutamente insuficiente", apuntó.

Por su parte, Marta Rodríguez, desde la Asociación de Cuidacoches, dijo que apoyan la iniciativa ya que hace años están buscando cómo hacer.

"Hay tres posturas: está el indigente, el que está en situación de calle y el malviviente y, el cuidacoches, entonces ponen todo en la misma bolsa y hay que saber separar", comentó.

Y agregó: "La gente es la que tiene la culpa de que el malviviente exista, porque de repente a mí me niegan 20 pesos y le dan 50 al malviviente porque tienen miedo que les rompa el auto, tiene miedo que les haga algo".

SINDICATO CUIDACOCHES

Subrayado dialogó con Julio, un cuidacoches de la zona de Tres Cruces que dijo que "está complicada la mano". Julio comentó que dejó de trabajar y se lo complicó para tomar otro trabajo. Está regularizado y con el permiso de la intendencia, pero aseguró que eso no implica en que la gente te de propina o no. Por día llega a 200 pesos, vive en un refugio.

CUIDACOCHES TESTIMONIO

Temas de la nota

Lo más visto

video
LLAMADO A LA SOLIDARIDAD

Caballo destrozó bicicleta de deportista profesional que entrenaba para la Vuelta Ciclista
PUNTA DE RIELES

Usó cédulas de otras personas, falsificó sus firmas y obtuvo préstamos por casi 600.000 pesos; fue detenida
TRAS PRUEBA PILOTO

Los bancos Citibank, Heritage, HSBC, Itaú y Bandes continuarán operando en el horario de 10 a 14 horas
MONTEVIDEO

Caso del adolescente encontrado muerto pasó a ser investigado por Homicidios; el padre está detenido
LÍDER DE CABILDO ABIERTO

Manini firmó el libro de condolencias en la Embajada de Irán por la muerte del líder supremo Alí Jameneí

Te puede interesar

Imputaron al padre del adolescente que fue encontrado muerto en una cuneta en Flor de Maroñas
HOMICIDIO Y VIOLENCIA DOMÉSTICA

Imputaron al padre del adolescente que fue encontrado muerto en una cuneta en Flor de Maroñas
Carlos Negro con el presidente Orsi, el 1º de marzo de 2025. Foto: FocoUy video
MINISTRO DEL INTERIOR

Carlos Negro aseguró que el plan de seguridad "estaba creado ya el 1º de marzo de 2025" y que "varias medidas" ya se aplican
Orsi convocó Consejo de Ministros para avanzar en los proyectos y planes que anunció el 2 de marzo
PRESIDENCIA

Orsi convocó Consejo de Ministros para avanzar en los proyectos y planes que anunció el 2 de marzo

Dejá tu comentario