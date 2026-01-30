Edil de Lavalleja por el Partido Colorado debió ser operado y el médico fue el intendente

"Hacía ya dos años que yo tenía alguna molestia. No le había dado demasiada importancia. Después cuando vi a mi médico de cabecera, me mandaron ciertos estudios que detectan que es una hernia y dejé pasar un tiempo, porque no me molestaba. Últimamente ya me había empezado a molestar, y decidí operarme", relató.

Al consultar el médico con disponibilidad más inmediata para operarse, este era Ximénez. "Yo soy edil de la oposición", remarcó Calvo. "Él es un profesional, muy buen médico catalogado acá en Minas, y no tuve problema de que me hiciera la intervención él, más allá de que hoy por hoy sea el intendente y que casualmente sea representante de la oposición al partido que yo defiendo en la Junta Departamental o que represento en la Junta Departamental", dijo el edil.

Calvo reflexionó sobre las diferencias a nivel político y destacó la idiosincrasia uruguaya: "Algo sano que tenemos los uruguayos es poder vivir en convivencia y en un país democrático, cívico, respetando las diferencias político partidarias y los ideales que tengamos cada uno. Acá actuó un médico como profesional, y en este caso dio la casualidad que es el intendente, y de este lado actuó un ciudadano común, que fue a atenderse y dio la casualidad que era un edil departamental del Partido Colorado, en este caso de la oposición".

"Diferencias políticas las hay. Diferencias de ver las cosas, creo que todos tenemos el mismo objetivo de que a Lavalleja le vaya bien. Él tiene una óptica, yo tengo otra quizá bastante diferente, pero eso no quiere decir que podamos tener un diálogo", remarcó Calvo. "Las diferencias políticas van a seguir estando y que él me haya operado tampoco va a hacer que no vaya a discrepar o a marcar las cosas personalmente o públicamente cuando no esté de acuerdo. Creo que Uruguay tiene una madurez política que nos permite estas cosas", agregó.