RECIBÍ EL NEWSLETTER
DÉFICIT HÍDRICO

OSE intensifica acciones para asegurar abastecimiento en Lavalleja y reitera llamado a un uso responsable del agua

El presidente de OSE, Pablo Ferreri, el vicepresidente Guillermo Caraballo y el director José Amy recorrieron las zonas afectadas y mantuvieron una reunión de trabajo con el intendente Daniel Ximénez y el Cecoed.

ose-recorrida-represa-agua-minas

OSE intensifica acciones para asegurar el abastecimiento en Lavalleja, donde persiste el déficit hídrico, y reitera el llamado a la población a realizar un uso responsable del agua potable y evitar consumos no esenciales mientras se mantenga el actual escenario climático.

El presidente de OSE, Pablo Ferreri, el vicepresidente Guillermo Caraballo y el director José Amy recorrieron las zonas afectadas y mantuvieron una reunión de trabajo con el intendente de Lavalleja, Daniel Ximénez, e integrantes del Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed).

Las autoridades evaluaron la evolución de la situación hídrica y las medidas operativas implementadas para asegurar el abastecimiento en Minas y Solís de Mataojo, donde la falta de lluvias y la disminución de los escurrimientos hacia el embalse San Francisco generaron una exigencia mayor al sistema de suministro.

el agua de ose es potable pero tiene una luz amarilla encendida, dijo director de la ursea por la oposicion
Seguí leyendo

El agua de OSE "es potable pero tiene una luz amarilla encendida", dijo director de la Ursea por la oposición

Entre las acciones realizadas, se recurrió a la puesta en funcionamiento de fuentes alternativas desde Paso Campanero y el Parque de Perforaciones, la regulación de presiones y la reconfiguración de la red de distribución, para optimizar el uso de las reservas disponibles, ampliar la cobertura desde sistemas de respaldo y reducir la extracción desde el embalse.

Además, se desplegaron operativos en la cuenca del San Francisco que incluyeron la limpieza y canalización de cauces, junto con la instalación y puesta en funcionamiento de estaciones de bombeo destinadas a favorecer la circulación de agua hacia la represa, informó OSE.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/pabloferreri/status/2033976200171774245&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

video
testimonio

Madre de testigo del accidente en Aires Puros: "Él te lo cuenta porque lo vio, dice que el auto venía a toda velocidad"
CRONOGRAMA

BPS adelanta el pago de jubilaciones y pensiones de abril a partir del 30 de marzo por Semana de Turismo
AIRES PUROS

Adolescente murió atropellado por un auto y familiares agredieron al conductor; la Policía intervino
PRESIDENCIA PUBLICÓ EL DECRETO

Aumento de franquicia para compras en el exterior por hasta 800 dólares comienza a regir en mayo
EN FLOR DE MAROÑAS

Beba de un año grave tras recibir dos impactos de bala cuando estaba en el dormitorio de su casa

Te puede interesar

Gobierno lanza plan de impulso a la inversión mediante proyecto de ley sobre competitividad e innovación
EN CASA DE GOBIERNO

Gobierno lanza plan de impulso a la inversión mediante proyecto de ley sobre competitividad e innovación
Abogado de Sebastián Marset: Nos resulta llamativo, raro, ilegal todo lo ocurrido en Bolivia con su defendido
LA CAUSA DE MARSET EN EE.UU.

Abogado de Sebastián Marset: "Nos resulta llamativo, raro, ilegal todo lo ocurrido en Bolivia" con su defendido
Yo vengo por trabajo a Uruguay, aseguró Rafael Correa y habló del FA, Mujica, la derecha y su caso en Ecuador video
"EL FA HA HECHO MUCHO BIEN A URUGUAY", DIJO

"Yo vengo por trabajo" a Uruguay, aseguró Rafael Correa y habló del FA, Mujica, la derecha y su caso en Ecuador

Dejá tu comentario