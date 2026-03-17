OSE intensifica acciones para asegurar abastecimiento en Lavalleja y reitera llamado a un uso responsable del agua

OSE intensifica acciones para asegurar el abastecimiento en Lavalleja , donde persiste el déficit hídrico, y reitera el llamado a la población a realizar un uso responsable del agua potable y evitar consumos no esenciales mientras se mantenga el actual escenario climático.

El presidente de OSE, Pablo Ferreri, el vicepresidente Guillermo Caraballo y el director José Amy recorrieron las zonas afectadas y mantuvieron una reunión de trabajo con el intendente de Lavalleja, Daniel Ximénez, e integrantes del Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed).

Las autoridades evaluaron la evolución de la situación hídrica y las medidas operativas implementadas para asegurar el abastecimiento en Minas y Solís de Mataojo, donde la falta de lluvias y la disminución de los escurrimientos hacia el embalse San Francisco generaron una exigencia mayor al sistema de suministro.

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Entre las acciones realizadas, se recurrió a la puesta en funcionamiento de fuentes alternativas desde Paso Campanero y el Parque de Perforaciones, la regulación de presiones y la reconfiguración de la red de distribución, para optimizar el uso de las reservas disponibles, ampliar la cobertura desde sistemas de respaldo y reducir la extracción desde el embalse.

Además, se desplegaron operativos en la cuenca del San Francisco que incluyeron la limpieza y canalización de cauces, junto con la instalación y puesta en funcionamiento de estaciones de bombeo destinadas a favorecer la circulación de agua hacia la represa, informó OSE.