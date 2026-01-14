RECIBÍ EL NEWSLETTER
CIUDAD VIEJA

Edificio ubicado en Piedras y Colón se encuentra con peligro de derrumbe; comercios se ven perjudicados por poca circulación

Bomberos trabajó en la zona realizando un vallado de seguridad preventivo principalmente para los peatones, sobre todo por los desprendimientos en el balcón.

Un edificio de Ciudad Vieja ubicado en la esquina de Piedras y Colón se encuentra con peligro de derrumbe. Los comerciantes se ven perjudicados debido a la poca circulación por la zona.

La estructura está abandonada y tras los fuertes vientos, presenta peligro de derrumbe en varios elementos de su fachada.

Los vecinos se percataron de la caída de escombros y llamaron rápidamente a las autoridades, durante los días de tormenta.

Posteriormente, elevaron la situación a la intendencia quien asignó arquitectos para determinar si existe un riesgo real en toda la edificación. Al mismo tiempo, buscan localizar al dueño del edificio.

Los negocios de la zona se ven afectados por el mal estado del inmueble y argumentan que se están viendo perjudicados económicamente por la escasa circulación de peatones producto en el área producto del peligro de derrumbe.

