Economía entregó Rendición al Parlamento: "Ahorro importante" en protocolo y viajes, y recursos pospuestos en Colonización

El equipo económico del gobierno, encabezado por el ministro Gabriel Oddone, entregó este martes la Rendición de Cuentas, ante la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse. Cada una de las cámaras tienen 45 días para tratar y votar el proyecto de ley.

La prioridad en esta rendición está en infancia, seguridad, educación y la atención de personas en situación de calle. Oddone aseguró en conferencia que el Presupuesto tiene "asignaciones presupuestales incrementales".

"El Parlamento el año pasado hizo una asignación presupuestal prevista para 2027, que se mantiene. Estamos hablando que eran unos 1000 millones de pesos, a los cuales se agregan unos 1200 millones de pesos adicionales este año que son nuevos, que son incrementales dirigidas exclusivamente a la unificación y fortalecimiento del sistema de transferencias dirigido a la infancia", detalló.

Para abarcar las áreas, indicó que se trabaja en "reasignación presupuestal importante, con racionalización de gasto, que son aproximadamente unos 1800 millones de pesos", indicó. En ese sentido, explicó que, en total, la asignación incremental será de unos 3200 millones de pesos.

"2.000 millones ya habían sido votados por el Presupuesto del año pasado, 1200 millones son nuevos", aclaró.

Asimismo, aseguró que las metas fiscales establecidas por el Presupuesto anterior se mantienen. "Sabemos que es un escenario desafiante, pero estamos convencidos de que es un escenario factible, y para eso está el equipo económico", enfatizó.

Las fuentes de financiamiento que están manejando son: impuestos como Mínimo Global, que regirá desde 2027, reducciones de gastos tributarios -el caso de los vehículos eléctricos-, y una "gestión activa del gasto de manera tal de poder cumplir con las metas".

Al ser consultado sobre una reducción en gastos de protocolo y viajes, indicó que "lo que se está haciendo es tomando el conjunto de gastos que realiza el Poder Ejecutivo, y los distintos organismos que están afectados en el Presupuesto, en materia de gasto de protocolo, representación y viajes. Sobre todo eso se trabajó y se obtuvo un ahorro importante que está puesto a consideración del Parlamento, no corresponde solamente al Ministerio de Relaciones Exteriores".

Además, confirmó que se posponen recursos en Colonización, que pasan de 2027 a 2028. "Es una fuente de recursos que estamos usando, y estamos también facilitando para que Colonización pueda, mediante otras herramientas, también cumplir con los objetivos que tiene previstos, pero no con asignaciones presupuestales, que hoy en día las estamos reduciendo a la mitad", detalló.

"Este proyecto de Rendición de Cuentas supone un esfuerzo del Poder Ejecutivo que pone a consideración del Parlamento para poner el énfasis en los sectores más postergados. El poner el Sistema de Unificación de Transferencias en el cuál Rodrigo ha trabajado tanto, y que son sugerencias que surgen del Diálogo Social, sabemos que es insuficiente, pero es un camino destinado a hacer un uso mejor de los recursos y a incrementar los recursos previstos. Vamos a comprender aproximadamente a unos 50 mil niños el año que viene, de los 450 mil que es el universo aproximado de los primeros quintiles de ingreso en los que estamos trabajando, así que estamos muy comprometidos con eso", señaló.

"Estamos confiados en que la economía está en una senda de crecimiento, por encima de lo que fue el promedio en los últimos diez años, y ese es el complemento que vamos a tener para poder seguir trabajando, pero el foco de la Rendición es la población más vulnerable de este país", añadió.