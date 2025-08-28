"Durante 2024 vivíamos en un espejismo fiscal", afirmó Oddone y cuestionó proyecciones del año pasado para el déficit

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, cuestionó este jueves las proyecciones de déficit fiscal para 2025 realizadas a mediados del año pasado en las estadísticas oficiales durante el gobierno de Lacalle Pou.

Oddone remarcó que mientras las proyecciones oficiales daban 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB), el déficit para este año será de 4,2-4,3%. El titular del equipo económico de la administración Orsi afirmó que "durante 2024 nosotros vivíamos en un espejismo fiscal". "Yo mismo vivía en un espejismo fiscal, yo sabía que el resultado fiscal no iba a ser 2,8%, pero nunca pensé que iba a ser 4,2%", aseguró.

El jerarca recordó que las respuestas de los analistas privados, entre los que se incluyó, a la encuesta de expectativas del Banco Central del Uruguay (BCU) daban 2,8%. "En campaña electoral se dijeron muchas cosas en base a la información que había", indicó. "Con un déficit fiscal de 2,8% en 2025 hubiera sido posible no apurarse en estas innovaciones tributarias, hubiera sido posible. Yo hubiera preferido ese escenario, porque me hubiera dado mucho más tiempo para implementar el proceso, pero en la medida que se me acabó el tiempo, tengo que hacerlo ahora", puntualizó.

Respecto al crecimiento, Oddone estimó en 2,4% en promedio para el quinquenio. "Es una meta ambiciosa que requiere de tasa de inversión importante. Esa es la meta implícita de crecimiento que está establecida en el presupuesto", sostuvo. CRECIMIENTO MEF

