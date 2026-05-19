Dupla itinerante del Mides recorre Montevideo: Luca y Natali vivieron en la calle y hoy agradecen la tarea

Duplas itinerantes del Ministerio de Desarrollo Social recorren Montevideo para conversar con las personas en situación de calle.

Subrayado dialogó con los agentes territoriales Luca Correa y Natali Manrique, que llevan adelante estas acciones que forman parte de la primera estrategia nacional; antes de este rol, ellos también vivieron en la calle y fueron consumidores.

En lo que respecta a cómo ingresaron al equipo de duplas, Natali contó que cuando se enteró le "tocó las ganas de intentar desde el otro lado ya que yo había estado en ese mismo lugar en otro momento de mi vida".

Lucca dijo estar agradecido por "poder estar de este lado trabajando y dando todo de mí para ayudar al otro porque entiendo por lo que está pasando muchas veces".

En su caso, recorren la zona de Tres Cruces, la plaza de la Bandera, el sur de 18 de Julio hasta la avenida Rivera y el IAVA. Son conocidos en la zona del Cordón y el Centro. Durante nuestro recorrido, cuadra a cuadra, paraban a saludar a algún vecino o a diferentes participantes de los proyectos sociales que operan en el barrio.

"Llevamos un registro de donde hay mayor convocatoria o detectamos mayores casos de personas en situación de calle", comentaron.

Cuando en la recorrida se encuentra una persona en situación de calle, la dupla se acerca para conversar. "Primero que nada se le pregunta cómo estás, eso ya les cambia el día porque como sabemos viven en el rechazo en la cotidiana (...) ahí ya empieza a generarse el vínculo para invitarlos, captarlos e invitarlos", comentó Lucca.

Y agregó: "Nos encontramos con una situación que son personas que por distintas circunstancias o distintas experiencias no están muy a fin de dormir en refugios, pero les explicamos que en nuestros centros hay otras cosas; quedaron en que aceptaban y que en breve iban a aparecer por allá".

Por su parte, Natali dijo que se sorprenden mucho cuando aceptan de inmediato, lo que deja ver que las personas no pueden solas; también sucede en muchas oportunidades que no aceptan porque no tienen ganas o porque no les interesa.