"Duermo tranquila, hago mi trabajo": fiscal del caso Penadés acusa "campaña sucia" tras chats de Iturralde

Ghione reconoció este jueves tener un vínculo "de toda la vida" con Iturralde, pero afirmó que eso no implica que haya actuado mal o con "corrupción".

"A Iturralde nunca lo negué, lo conozco de toda la vida. Mi única militancia fue en la facultad cuando era estudiante (en la Corriente Gremial Universitaria –CGU–). Nunca más tuve una militancia. Nuestros hijos coincidieron en el colegio. Por eso nos conocemos", explicó la fiscal en declaraciones a Las cosas en su sitio (radio Sarandí).

Y dijo: "Hice lo que tenía que hacer en las causas que participé, estoy muy tranquila. No voy a agregar más leña al fuego de lo que quieran decir. Parece que hay gente que no tiene cómo defenderse y trata de hacer campaña sucia. Me gustaría que los colegas (por los fiscales) hagan derecho en lugar de campaña sucia todos los días".

"Yo duermo tranquila, hago mi trabajo. Lo que digan del enchastre es parte de investigar a alguien con poder se ve. Nunca le pedí a Iturralde que hable con (Jorge) Díaz, en esas causas nunca hice nada incorrecto. Que las revisen, que las revise otro colega. No me afecta", agregó.

Para Ghione, los fiscales votan "una cosa u otra" o ni siquiera votan, pero no les "corresponde" militar. "Y yo no milito. Eso no quita que pueda ser amiga de alguien que sea diputado, senador o hasta presidente, que no es el caso. Ni los conozco. No por eso soy corrupta. Que digan lo que quieran", expresó. Afirmó tener "todo el apoyo" de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

Pinchazos ilegales: "Debo tener recontra pinchado el teléfono".

Ghione dijo a Las cosas en su sitio que Iturralde se comunicó en la noche de este miércoles con ella, luego de que se enterara que Búsqueda tenía chats entre él y Penadés. La fiscal recibió una comunicación de la periodista que hizo la nota, pero miró y no le dio "bolilla", reconoció.

"Le dije (a la periodista) que lo conocía. Al rato me llamó (Iturralde) como un loco con que la periodista iba a publicar". El presidente del directorio nacionalista le explicó que le había mandado mensaje a Penadés cuando supo que era Ghione la fiscal del caso.

Ghione precisó: "Él me dijo lo que pasaba. Me aclaró y yo dije: no sé, tendría el teléfono pinchado él o yo, como todo el tiempo hay, aparentemente, pinchazos ilegales. Yo ya lo sé, lo debo tener recontra pinchado el teléfono. Ah ta, le digo, van a hacer terrible enchastre. Dijiste lo que dijiste, yo me lo tomo con tranquilidad, qué voy a hacer".

Ghione insistió este jueves con que "parece que todos los fiscales son corruptos". "Que la gente piense lo que quiera. Yo lo conozco de una vida entera (a Iturralde), pero eso no quiere decir que actuemos con corrupción. Como conozco también gente del Frente Amplio".

Afirmó que la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, no conoce detalles del caso Penadés, porque no le corresponde, pero que respeta su trabajo "como corresponde". "Hice todo lo que tenía que hacer. De aquí en más cuando me toque una causa del Partido Nacional voy a pedir una abstención porque es tal el ataque", finalizó.

Los chats entre Iturralde y Penadés.

A fines de marzo de 2023 Iturralde intercambió mensajes por celular con el entonces senador nacionalista Penadés, a quien la militante Romina Celeste había denunciado por abuso sexual cuando ella era menor de edad.

En algunos de esos mensajes, que este jueves publica Búsqueda, Iturralde critica a la fiscal que en primera instancia tomó el caso, Mariana Alfaro, y le dice a Penadés que quien debería asumir la investigación es la fiscal Alicia Ghione, porque es su “amiga” y una persona “de total confianza”.

“Esta es una gran HDP”, le escribió Iturralde a Penadés en referencia a la fiscal Alfaro, según el chat que publica el semanario. Por entonces Alfaro había pedido no asumir el caso, por lo que Fiscalía debía asignar otra fiscal.

Alfaro “fue la que pidió el allanamiento a Azul por tema violación y está con tema Océano. Le tiré a matar hoy y se cagó. Entendió el msj (sic). La que sigue es Ghione. Si hay una lógica se la tendrían que dar a ella. Ghione es amiga”, agregó Iturralde en marzo de 2023.

En otro mensaje, Iturralde celebra que finalmente le asignaron la denuncia contra Penadés a Ghuione, y así le escribe al todavía senador blanco: “Se lo dieron a Alicia Ghione. Me acaba de llamar. Me pidió tu número”. Y luego agrega: “Es de total confianza. Gran tipa”.

Luego Penadés le agradece la noticia, a lo que Iturralde responde con una referencia al entonces fiscal de Corte, Juan Gómez.

“Gómez entendió clarito las referencias a Fiscalía en las declaraciones mías. Es un gran cagón y sabe bien que Alicia es nuestra porque yo hablé mil veces con Jorge Díaz que la tenía sumergida. Hay que presionarlo. Hay que empujarlo que se caga y se va”, escribió Iturralde en el mensaje a Penadés.

Renunció Iturralde.

Iturralde renunció este jueves al directorio del Partido Nacional, luego de la divulgación de los chats.

"En virtud de la divulgación de una conversación privada y personal y para no comprometer a mis compañeros, ni al funcionamiento institucional de mi partido, he tomado la decisión de renunciar a mi cargo como Presidente del Directorio del Partido Nacional", escribió en X.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/IturraldeVPablo/status/1793637815923912891&partner=&hide_thread=false En virtud de la divulgación de una conversación privada y personal y para no comprometer a mis compañeros, ni al funcionamiento institucional de mi partido, he tomado la decisión de renunciar a mi cargo como Presidente del Directorio del Partido Nacional — Pablo L. Iturralde Viñas (@IturraldeVPablo) May 23, 2024

Nueva audiencia.

Penadés vuelve a un juzgado este jueves para participar de una nueva audiencia, en el caso que lo incrimina por 22 delitos de índole sexual.

Los abogados del imputado, Homero Guerrero y Laura Robatto, pidieron acceder a los chats de uno de los denunciantes (Jonathan Mastropierro) y también que Paula Díaz declare como testigo, luego de que dijera en el programa Santo y seña (canal 4) que lo denunciado por Romina Celeste, en el caso Penadés, era mentira.

En la audiencia de este jueves en la tarde, las partes discutirán sobre ambos pedidos, y se resolverá qué hacer ante ellos. El encuentro será en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez, de Ciudad Vieja, en Montevideo.

La fiscal que lidera la investigación contra Penadés es Alicia Ghione.