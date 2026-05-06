Inician investigación administrativa en Cancillería por denuncia de que entregaron "fe de vida" a prófugo uruguayo en Miami

La Cancillería inició una investigación administrativa por la denuncia de la organización de Madres y Familiares de Desaparecidos respecto a que se le habría otorgado documento de "fe de vida" a un prófugo uruguayo en el consulado de Miami, informaron fuentes de la cartera a Subrayado.

"Hay un prófugo de la Justicia uruguaya, que está requerido por el Interpol, que estando en Miami se presentó a tramitar la fe de vida en un Consulado. En el Consulado se le proporcionó la fe de vida sin llamar a Interpol como tenían la orden desde el Ministerio de Relaciones Exteriores", aseguró este lunes Ignacio Errandonea, tras reunirse con el presidente Yamandú Orsi. En ese momento, indicó que el mandatario se comprometió a tratar el asunto con el canciller Mario Lubetkin.

Errandonea informó que el prófugo es Roberto Freddy Amorín Maciel, quien en la dictadura aviador y que es investigado por ser interrogador de uno de los desaparecidos.

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"Todos los ciudadanos cuando estamos en el exterior debemos presentar cada equis tiempo la fe de vida para cobrar la jubilación. Cuando está requerido por Interpol, cuando está requerido por la Justicia, la orden es que los funcionarios deben llamar inmediatamente a Interpol y eso no se hizo", remarcó. Para Errandonea es una "falta grave" de parte de las autoridades.

"Es la forma de que este señor siga cobrando para poderse mantener prófugo de la Justicia. Hay una complicidad para que este señor siga prófugo", añadió.