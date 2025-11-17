Dueño de Transhotel fue condenado a 24 meses de libertad a prueba tras el cierre de la agencia en 2022

La Justicia Penal condenó a 24 meses de libertad a prueba al propietario de la agencia Transhotel , imputado en noviembre de 2023 por libramiento de cheques sin fondos y apropiación indebida, en la causa que lo investigó por estafas a más de 500 clientes que habían pagado por sus viajes.

El fiscal de Flagrancia de 9º turno, Fernando Romano, y la defensa del empresario alcanzaron un acuerdo para un proceso abreviado, la pena incluye 10 meses de tareas comunitarias y fijación de domicilio.

El 22 de noviembre de 2023, fue imputado por varios delitos de libramiento de cheques sin fondos y un delito continuado de apropiación indebida. Entonces, debió fijar domicilio con prohibición de salir del país. Las denuncias penales contra el imputado fueron más de 300, pero los damnificados ascenderían a más de 500, indicaron fuentes de la investigación.

El imputado ya había tenido medidas limitativas en octubre de 2022 cuando fue detenido, junto a otros responsables de la empresa. Pero en ese momento, el fiscal Romano no había pedido la imputación de ningún delito para los detenidos.

Días antes de su imputación, el empresario fue declarado culpable en lo administrativo. El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concursos de 1° turno lo condenó con una inhabilitación por 10 años para administrar bienes propios y ajenos, así como para representar a cualquier persona. También debía cubrir el déficit patrimonial en beneficio de la masa pasiva del concurso.

Durante la investigación, el propietario de Transhotel confesó que no tenía fondos propios suficientes para la empresa, pero que aún así siguió adelante con las ventas. En ese momento, ya sabía que no podía cumplir con sus obligaciones, y que dependía de los créditos bancarios, se desprendió del fallo.

Transhotel vendió pasajes hasta último momento, en agosto de 2022, sin hacer las reservas correspondientes en los destinos, o sin haber entregado los paquetes a sus clientes. La empresa cerró el día 22 de ese mes, sin dar explicaciones.

Entre los perjudicados, había personas que viajaban por paseo, o para asistir a espectáculos como los de Harry Styles, Coldplay, Bad Bunny, que ocurrirían semanas después de haber contratado los servicios. También hubo clientes que quedaron sin viajar a Catar con el motivo del Mundial de Fútbol en 2022. En términos económicos, clientes llegaron a pagar hasta 20.000, que no fueron devueltos.