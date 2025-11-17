RECIBÍ EL NEWSLETTER
CHEQUES SIN FONDOS Y APROPIACIÓN INDEBIDA

Dueño de Transhotel fue condenado a 24 meses de libertad a prueba tras el cierre de la agencia en 2022

El empresario había sido imputado el 22 de noviembre de 2023 por varios delitos de libramiento de cheques sin fondos y un delito continuado de apropiación indebida.

Foto: Subrayado. La empresa cerró el 22 de agosto de 2022.

Foto: Subrayado. La empresa cerró el 22 de agosto de 2022.

La Justicia Penal condenó a 24 meses de libertad a prueba al propietario de la agencia Transhotel, imputado en noviembre de 2023 por libramiento de cheques sin fondos y apropiación indebida, en la causa que lo investigó por estafas a más de 500 clientes que habían pagado por sus viajes.

El fiscal de Flagrancia de 9º turno, Fernando Romano, y la defensa del empresario alcanzaron un acuerdo para un proceso abreviado, la pena incluye 10 meses de tareas comunitarias y fijación de domicilio.

El 22 de noviembre de 2023, fue imputado por varios delitos de libramiento de cheques sin fondos y un delito continuado de apropiación indebida. Entonces, debió fijar domicilio con prohibición de salir del país. Las denuncias penales contra el imputado fueron más de 300, pero los damnificados ascenderían a más de 500, indicaron fuentes de la investigación.

condenado por receptacion el hombre que manejaba una camioneta robada y fue perseguido por la policia
Seguí leyendo

Condenado por receptación el hombre que manejaba una camioneta robada y fue perseguido por la Policía

El imputado ya había tenido medidas limitativas en octubre de 2022 cuando fue detenido, junto a otros responsables de la empresa. Pero en ese momento, el fiscal Romano no había pedido la imputación de ningún delito para los detenidos.

Días antes de su imputación, el empresario fue declarado culpable en lo administrativo. El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concursos de 1° turno lo condenó con una inhabilitación por 10 años para administrar bienes propios y ajenos, así como para representar a cualquier persona. También debía cubrir el déficit patrimonial en beneficio de la masa pasiva del concurso.

Durante la investigación, el propietario de Transhotel confesó que no tenía fondos propios suficientes para la empresa, pero que aún así siguió adelante con las ventas. En ese momento, ya sabía que no podía cumplir con sus obligaciones, y que dependía de los créditos bancarios, se desprendió del fallo.

Transhotel vendió pasajes hasta último momento, en agosto de 2022, sin hacer las reservas correspondientes en los destinos, o sin haber entregado los paquetes a sus clientes. La empresa cerró el día 22 de ese mes, sin dar explicaciones.

Entre los perjudicados, había personas que viajaban por paseo, o para asistir a espectáculos como los de Harry Styles, Coldplay, Bad Bunny, que ocurrirían semanas después de haber contratado los servicios. También hubo clientes que quedaron sin viajar a Catar con el motivo del Mundial de Fútbol en 2022. En términos económicos, clientes llegaron a pagar hasta 20.000, que no fueron devueltos.

Temas de la nota

Lo más visto

video
inversión USD70 millones

Llegaron al puerto tres de siete locomotoras de una multinacional uruguaya que unirán Montevideo y Rivera
PATENTE 2026

El Congreso de Intendentes aprobó por unanimidad los valores de la patente para el año que viene
¿qué tener en cuenta?

IMM comienza a multar este lunes el uso indebido de veredas; la multa supera los $5.000
MADRUGADA DE DOMINGO

Atacaron la fachada del INR y dejaron un mensaje: "Ojo por ojo, la próxima va pa tu auto con tu familia adentro"
kilómetro 158.500

Acompañante de vehículo murió en choque por alcance en ruta 11, Canelones

Te puede interesar

Alejandro Sánchez sobre Cardama: Se está conversando con la empresa que ha presentado algunos descargos video
RENEGOCIACIÓN DEL CONTRATO

Alejandro Sánchez sobre Cardama: "Se está conversando con la empresa" que "ha presentado algunos descargos"
Interpelación a la ministra Sandra Lazo por Cardama será el 8 de diciembre en el Senado video
MINISTRA DE DEFENSA

Interpelación a la ministra Sandra Lazo por Cardama será el 8 de diciembre en el Senado
Segundo choque en el día en Julio Herrera y Obes y Paysandú involucró a dos vehículos y un motocarro
VECINOS PIDEN SEMÁFOROS

Segundo choque en el día en Julio Herrera y Obes y Paysandú involucró a dos vehículos y un motocarro

Dejá tu comentario