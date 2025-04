Dueño de La Vienesa reconoce atraso en salarios pero afirma que pagará antes de fin de mes: "La empresa no va a cerrar"

"Mi intención es seguir adelante (...) La empresa no va a cerrar ninguna sucursal, estamos multiplicando herramientas para poder salir adelante", señaló a Subrayado este martes. Y dijo que tiene una situación coyuntural "salvable".

"No hay ninguno (de los trabajadores) en seguro de paro, estamos trabajando normalmente", señaló.

La comunicación de la delegada sindical.

Sobre el comunicado de la Mesa Coordinadora del Pan y Afines, dependiente del PIT-CNT, Aguerre dijo que incluso la delegada sindical de la panadería, Hilary Pirez, "desconoció la situación".

Subrayado accedió a un mensaje que Pirez envió a los empleados de la panadería en la noche de este lunes, respecto al comunicado de la Mesa: "Como delegada sindical de La Vienesa quiero dejar claro que no fui consultada para emitir esta información que es de público conocimiento en la que se habla de bancarrota, cierre de La Vienesa. Esta información, además de ser falsa, atenta contra los intereses y el trabajo de todos mis compañeros de trabajo. Por intermedio de este comunicado me solidarizo con la Dirección, con quienes no obstante tener mis diferencias, en mi calidad de persona de bien jamás apoyaré una difamación infundada contra la empresa ni contra nadie", escribió.