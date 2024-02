Dueña de pizzería tras doble homicidio: "Había niños muy lastimados, sumamente chiquitos"

En la balacera hirieron de muerte a un niño de 2 años y a su padre de 22. Ambos estaban en el auto que llegó a la pizzería para pedir ayuda.

La dueña del comercio asegura que no conocen a los hombres que llegaron en el auto, y tampoco a los niños.

Según su testimonio, y lo que pudo reconstruir horas después de lo sucedido, el hombre que manejaba el auto paró en otra pizzería de Paso Carrasco, donde le indicaron que siguiera un par de cuadras más hasta la policlínica más cercana.

La dueña de la pizzería que ayudó a los niños cree que el hombre se equivocó de calle y paró en su comercio para pedir ayuda porque vio gente.

Minutos después llegó la Policía, y la mujer cuenta que por un descuido se fueron con el hombre y los niños heridos en el auto, y dejaron a uno de los niños, de 6 años, ileso, en la pizzería.

“Estábamos adentro con el nene que estaba ileso. La camioneta que lo llevaba dio vuelta, hicieron un cambio a los patrulleros y los niños (heridos) se fueron con la Policía. El nene de 6 quedó acá, estaba asustado y me quedé con él. No sé si no se dieron cuenta. Lo acompañé a la revisión médica y a la seccional 26 hasta que llegó su mamá”, dijo la dueña de la pizzería.

“Se distorsionó todo”, dijo la mujer en referencia a las primeras versiones que surgieron tras el informe original de la Policía, el viernes de madrugada.

“Lo que hicimos fue prestar asistencia. Había niños muy lastimados, sumamente chiquitos y cómo no hacés para ayudar”, preguntó.